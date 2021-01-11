ضبط 220 طربة حشيش في الشرقية والغربية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام ) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فيي الإتجار بالمواد المخدرة وتروّيجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن الشرقية والغربية)، تم إستهدافهم وأمكن ضبط (120 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتفان محمولان) بحوزة عاطلين حال استقلالهما سيارة بالطريق الصحراوي «القاهرة – الإسماعيلية» بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية.

كما تمّ ضبط (100 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة) بحوزة (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية)، حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، تمّ إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.