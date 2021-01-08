سقوط عاطلين بـ63 طربة حشيش بالإسماعيلية: كانت معدة لليلة رأس السنة

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وضباط وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، القبض على عاطلين بكمية كبيرة من مخدر الحشيش، بالتوازي مع احتفالات أعياد عيد الميلاد المجيد.

وضبطت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، كلا من: «س.م» 43 سنة، عاطل له معلومات جنائية وبحوزته 50 طربة حشيش، قبل توزيعها على صغار التجار.

وقالت المصادر، إنه بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام)، ومديرية أمن الإسماعيلية، توصلت التحريات إلى إتجار المتهم في مخدر الحشيش على نطاق واسع، وتمكنت مأمورية مكبرة من القبض عليه، وبحوزته مبلغ مالي من حصيلة البيع وهاتف محمول.

وألقت وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد سكر، القبض على عامل بـ13 قطعة حشيش خلال حملة أمنية بدائرة القسم.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بالقبض على «محمود.خ.م.م» مواليد 1988، وبحوزته 3 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش و10 قطع مجهزين للبيع.

وأكدت تحريات النقباء مروان منصور وأحمد المراكبي ومحمد النجار، معاونو مباحث قسم ثالث، أن المتهم يتردد على منطقة المرحلة الخامسة لترويج المواد المخدرة على عملائه.

واستهدفت مأمورية المتهم خلال تحركه بسيارة «أوبل» بدائرة القسم، وألقت القبض عليه وبحوزته سلاح أبيض وميزان حساس ومبلغ مالي.

وتستهدف مديرية أمن الإسماعيلية خلال الفترة الحالية مروجي المواد المخدرة من خلال حملات أمنية مكثفة بدوائر الأقسام والمراكز.

وكانت وحدة مباحث التل الكبير، قد تمكنت، برئاسة المقدم حازم حسام، من القبض على أحد مروجي مخدر البانجو ويدعى «سامح.ال.ف» 33 سنة.

وكشفت تحريات النقباء محمود مأمون ومحمود فراج، أن المتهم مقيم بمنطقة البعالوة وأنه يتردد على دائرة المركز للترويج للمخدر بشكل مستمر.

كما تمكن النقيب يوسف الحفناوي من القبض على «عبد الرحمن.خ.ع» عاطل، مقيم بعزبة العرب بدائرة مركز التل الكبير وبحوزته كمية من المخدرات.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة، وبمناقشة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.