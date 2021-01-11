رئيس هيئة التنمية الصناعة ومحافظ بني سويف يبحثان تنفيذ مشروعات مشتركة

أكد اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على تسهيل عملية الاستثمار في القطاع الصناعي بمحافظة بني سويف، لافتًا إلى أن الهيئة لن تدخر جهدًا في توظيف وتسخير كافة إمكاناتها لخدمة المجتمع الصناعي لتحقيق خطة التنمية الصناعية في مختلف محافظات مصر.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين الهيئة ومحافظة بني سويف في كافة المجالات داخل القطاع، لتحقيق خطة التنمية الصناعية بالمحافظة ومختلف المحافظات.

جاء ذلك على هامش زيارة رئيس الهيئة لمحافظة بني سويف، اليوم، حيث كان في استقباله الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، بحضور الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائبي المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، وذلك لبحث عدد من الملفات الخاصة بالمناطق الصناعية والموقف التنفيذي لأعمال المرافق، إضافة إلى بحث الآليات اللازمة لدعم سبل تعزيز التواصل الدائم لتوفير الحلول والبدائل المناسبة لكافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة للدفع بقطاع الاستثمار الذي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

واستعرض محافظ بني سويف، خلال اللقاء مع رئيس الهيئة، الفرص الاستثمارية المتوافرة بالمحافظة وزيادة التعاون مع الهيئة من أجل المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تيسير كل الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية، تهدف لخلق فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن بني سويف شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، لاسيما بعد حزمة المشروعات القومية العملاقة التي نفذت على أرض بني سويف على مدار الست سنوات الماضية في قطاعات الكهرباء والطاقة والطرق والاتصالات.

ناقش المحافظ مع رئيس الهيئة عدداً من الموضوعات الهامة والخطوات العملية التي اتخذتها المحافظة والرؤية الجديدة التي تعمل من خلالها وظهرت في العديد من الأطروحات، مشيرًا إلى أنه تُجري حاليا دراسة تنفيذ محطات معالجة صرف صحي وصناعي بتكنولوجيا حديثة بالمناطق الصناعية، وذلك سيدفع بجهود الدولة في حل مشكلة الصرف ودعم الرؤية الحالية الهادفة للتخلص الآمن من الصرف الصناعي للمصانع.