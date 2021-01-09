خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى إلكترونيا

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمواطن إمكانية خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى عن طريق بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية، وذلك بعد أن اقتصر نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى في مكتب التموين فقط.

وكان في السابق على المواطن الذهاب إلى مكتب التموين التابع له ويقوم بتقديم نموذج أداء خدمة ونموذج بتحديد المحافظة المراد التحويل إليها، بالإضافة إلى استخراج الورق والمستندات المطلوبة منه وإرفاقها في الطلب المقدم منه، ثم يتأكد مكتب التموين من حقيقة البيانات والمستندات المقدمة ومطابقاها بالبيانات الخاصة بالمواطن في الجهات المختصة، وبعد المراجعة وصحة البيانات يتم الموافقة، وتستغرق النقل من أسبوع إلى 10 أيام، لكن بعد إتاحة بوابة مصر اختصرت الوزارة هذه الخطوات بعمل خطوات يسهل على المواطن اتباعها كالتالي:

الخطوات التنفيذية

- يقوم المواطن بادخال رقم البطاقة التموينية والمحافظة التابع لها ويتم الضغط على خانة دخول ليظهر الآتي

- ظهور اسم أحد أفراد البطاقة والمطلوب إدخال الرقم القومى الخاص بهذا المستفيد

- إدخال رقم الموبايل المقبول على البطاقة المسجل مسبقا ويظهر منه آخر ثالث أرقام

- يتم ظهور بيانات البطاقة التموينية والرقم القومى واسم أحد المستفيدين والمحافظة التابع لها وحالة البطاقة التموينية، ويقوم المواطن باختيار المحافظة والإدارة والمكتب والتاجر.

- يتم إرسال كود تحقق على الموبايل الخاص بالمواطن وعلى المواطن كتابة كود التحقق المرسل له فى شاشة التسجيل الخاصة.

- يتم كتابة كود التحقق المرسل على رقم المحمول المقبول في مدة لا تزيد عن 3 دقائق، وسيتم خصم 1جنيه من الدعم المقدم للمواطن في حالة الموافقة يتم الضغط على خانة إرسال.

- فى حالة انتهاء المدة المتاحة لكتابة رقم التحقق ولم يتمكن المواطن من إدخال كود التحقق يمكن للمواطن الضغط على إرسال كود التحقق مرة أخرى وإدخاله

- في حالة أن البيانات المدخلة صحيحة، يحب الضغط على نقل من محافظة إلى أخرى للتفعيل.