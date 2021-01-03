استقرار أسعار الذهب بالبورصات العالمية لليوم الثاني على التوالي

استقرت أسعار الذهب في نهاية معاملات، اليوم الأحد 3 من يناير، بسبب إجازة البورصات العالمية الأسبوعية وأسواق المال، حيث سجلت نفس القيمة السعرية التي سجلتها منذ صباح أول أمس الجمعة، بعد أن شهدت في نهاية المعاملات الأسبوعية الجمعة الماضية ارتفاعا بمقدار يتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات في الجرام.

وترصد «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، متوسط أعيرة الذهب المختلفة، من عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، التي وردت في نهاية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب

وسجّلت أسعار الذهب، استقرارا في نهاية اليوم الأحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 943 و945 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 825 و827 جنيها، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 707 و709 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الخميس، إلى 6 آلاف و616 جنيها.

سعر كيلو الذهب

وصل سعر بيع كيلو الذهب إلى 945,143 جنيه، فيما سجل 967,367 جنيه في أسواق المال بما يعادل 61,061 دولار أمريكي

الذهب في أسواق المال خلال العام الماضي

شهد الذهب تطورات كثيرة، بسبب تراجع الاقتصاد الأمريكي العالمي، والأمر الذي أدي إلى انخفاض الدولار أمام المعدن الأصفر، حتى استطاع أن يحقق أفضل أداء سنوي منذ 2010.

واستفاد الذهب الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم خلال العام الماضي من إجراءات تحفيز غير مسبوقة، وانخفاض أسعار الفائدة لتخفيف إثر الضرر الذي لاحق الدول التي تلقت ضربات الاقتصادات بسبب الجائحة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى.

وعلق وصفي واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، على حالة التذبذب في الأسعار التي يشهدها سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة قائلا: «سيظل التذبذب واضحا في سوق الذهب بين ارتفاع وانخفاض، حتى النصف الثاني من شهر يناير الجاري، لتتضح بعد ذلك الرؤية بشكل كبير بالنسبة للأسعار».