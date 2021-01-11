أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-1-2021 في مصر

استقرت أسعار الذهب في أول أيام الأسبوع بالبورصات العالمية، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، ليستقر سعر المعدن الأصفر عند ذات النقطة منذ مساء أمس، بعد ارتفاع طفيف بمقدار جنيه واحد شهدته الأسعار أمس الأحد، في كل الأعيرة رغم إجازة البورصة، وذلك بعد موجة من التذبذب شهدها الذهب مؤخرًا.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 923 و926 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 808 و810 جنيهات.

الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 693 و694 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات البورصة الأسبوعية ليتراوح سعره بين 6464 إلى 6480 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب بين 923429 و925714 جنيها.

سعر الأونصة اليوم

يتراوح سعر الأونصة بين 28719 إلى 28790 جنيها.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الاثنين

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر اليوم الاثنين الموافق 11 يناير، 932.43 جنيه، و59.41 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 815.89 جنيه، و51.99 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في أسواق المال، 699.33 جنيه و44.56 دولار أمريكي، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكانت أسعار الذهب سجّلت ارتفاعا طفيفا بمقدار جنيه واحد، في نهاية تعاملات الأمس الأحد الموافق 10 يناير، رغم إغلاق البورصات العالمية في إجازتها.

وشهدت أسعار الذهب على مدار العام الماضي 2020 حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار.