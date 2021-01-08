شرط إجادة القراءة والكتابة.. وظائف شاغرة بتأمينات ومرتبات مجزية

أعلنت مبادرة «مصر تعمل» التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن عدد من ملتقيات التوظيف التي يتم تنظيمها لتوفير وظائف شاغرة لجميع المؤهلات وبمرتبات مجزية، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل ملتقيات التوظيف التي يتم تنظيمها، وفق الصفحة الرسمية لمبادرة «مصر تعمل»، كالتالي:

وظائف شركة Cairo3A للدواجن

أعلنت شركة cairo3A للإنتاج الداجني عن عدد من الوظائف الشاغرة للعمل بها بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، وذلك من خلال مبادرة طور وغير، على أن يتم تنظيم يوم مفتوح للتوظيف يوم السبت 9 يناير الجاري، ويبدأ اليوم المفتوح للتوظيف بدء من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، بمركز شباب المدينة أ بالمنيا بجوار استاد المنيا الرياضي.

فرص العمل المتاحة

1- عمال إنتاج يكون لديهم خبرة أو دون.

2- مهندسين وأطباء بيطريين «دواجن: قطاع التسمين، قطاع الأمهات، قطاع الجدود».

3- فنيين صيانة ومزارع.

4- مشرف أمن حيوي.

5- مدخل بيانات.

6- أمين مخزن.

7- محاسب.

8- فريق حقن.

9- سائق جرار.

10- إداري.

11- معاون.

12- مدير مزرعة.

مميزات العمل والحقوق

- مرتبات مجزية بالإضافة إلى خطوط انتقال للمزارع.

- توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي وتأمين صحي وتدريب عملي وتدريب تنمية بشرية.

- إجازة شهريا 8 أيام و3 وجبات يوميا وسكن لائق.

وظائف شركة دومتي

أعلنت شركة دومتي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة طور وغير، عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف يوم السبت 9 يناير الجاري، على أن تبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، بمنشأة الجمال طامية الفيوم بجوار مكتب البريد بمنشأة الجمال.

مميزات وحقوق العمل بالشركة والشروط

- توفر الشرمة للعاملين تأمين اجتماعي وتأمين صحي.

- مرتبات مجزية بالإضافة إلى أرباح سنوية وترقيات وزيادة سنوية.

- توفير تدريب على مهارات الإنتاج والعمل والتنمية البشرية.

- توفر الشركة خطوط انتقال من «الفيوم والمنوفية والجيزة وضواحيها وبني سويف و6 أكتوبر والغربية».

- أن يكون المتقدم للوظيفة يجيد القراءة والكتابة أو حاصل على مؤهل متوسط ولديه موقف للتجنيد للذكور.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات عمل فقط و3 ورديات.

وظائف شركة «ريتش فود» للصناعات الغذائية

أعلنت شركة «ريتش فود» للصناعات الغذائية عن وظائف شاغرة من خلال مبادرة «طور وغير»، بإقامة يوم مفتوح للتوظيف لشركة ريتش فود للصناعات الغذائية على العنوان قطعة 17 بلوك 12009 المنطقة الصناعية الأولى مصنع «ريتش فوودز» للأغذية، وذلك يومى الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة 10 ص إلى 3 عصرا، والوظائف المتاحة كالتالي:

1- عامل انتاج «يقف على خط إنتاج مكنة إنتاج مثل التغليف وأفران».

2- عامل مخزن «لرص البضاعة وفقا للمنتج والتاريخ».

3- أمين مخزن.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون بمدينة العبور.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل متوسط أو إعدادي ما عدا أمين المخزن، مؤهل عالي أو متوسط، ومؤهل عالي لقسم محاسبة لوظيفة المحاسبين.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

المميزات والحقوق

- المرتب يبدأ من 2650 جنيها ويزيد حسب الوظيفة والخبرة.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات عمل.

- تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة في الأسبوع.

- توفر الشركة مواصلات ووجبات للعاملين.