«بحوث الصحراء»: وزعنا 5 آلاف شتلة على صغار المزارعين في سيناء

قال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إن طبيعة عمل المركز إرشادية في جميع المناطق الصحراوية والحدودية بمصر، مشيراً إلى أنه من ضمن مهامه عمل برامج إرشادية من خلال توزيع الشتلات مجاناً على المزارعين في هذه المناطق.

مركز الصحراء يمتلك 5 محطات بحثية في سيناء

وأضاف زغلول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية جومانا ماهر، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن مركز الصحراء يمتلك 5 محطات بحثية في سيناء بواقع نصف إجمالي عدد محطات المركز، لما لها من أهمية استراتيجية.

وأضاف: «من تجاربنا وجدنا أن شمال سيناء بها أصناف متنوعة مثل الزيتون، الرمان، والتين ودخلنا المورينجا التي يطلق عليها شجرة الحياة، وهي نبات عشبي معمر نستخدم أوراقه ويحتوي على فيتامنيات عالية القيمة الغذائية، ويجرى تصنيع الشاي منه».

جهود المركز في سيوة ومطروح وسيناء

وتابع، بأن الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بتعميم التجربة واكتشاف المزيد من النباتات البرية ذات الاستخدامات الطبية الواسعة، من أجل اكتشاف المزيد من العلاجات لعلاج المرضي، «نعمل حالياً في سيوة ومطروح وسيناء».

توزيع 5 آلاف شتلة في شمال سيناء على صغار المزارعين

وتابع: «وزعنا 5 آلاف شتلة في شمال سيناء منذ 3 أيام على صغار المزارعين، إذ اخترنا المجتهدين ونتابعهم من خلال فريق بحثي متخصصي حتى تثمر الشجرة وتحقق العائد الاقتصادي لهم».