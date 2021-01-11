أسوان تسجل الوفاة السابعة لطبيب إثر إصابته بكورونا

سجلت محافظة أسوان، اليوم الاثنين، وفاة الطبيب السابع، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حيث لفظ الدكتور عبد الفتاح سليم 79 سنة، مقيم في نجع الشيخ عامربدارو، أنفاسه الأخيره بمستشفى أسوان التخصصى «عزل أسوان»، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأكد مصدر مسؤول بمستشفى عزل أسوان، أن الدكتور عبد الفتاح سليم، دخل المستشفى أمس بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس، وخضع للعلاج اللازم، إلا أنه فارق الحياة إثر تعرضه لمضاعفات صحية أدت إلى تدهور حالته.

يُذكر أن محافظة أسوان، سجلت أول حالة وفاة لطبيب إثر إصابته بفيروس كورونا في 26 مايو من العام الماضي، وكانت للدكتور إسحق عوض استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، فيما كان آخر الراحلين الدكتور مجدي مصطفى أستاذ المسالك البولية بكلية طب أسوان يوم 31 ديسمبر الماضي.