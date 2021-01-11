غموض حول رئاسة «النواب».. منافسة ثلاثية بين عبد العال وهنيدي والجبالي

تشهد اللحظات الأخيرة قبل الجلسة الإجرائية لمجلس النواب الجديد، غدا، تربيطات ومفاوضات ساخنة ومشاورات حول تشكيل هيئة مكتب مجلس النواب بين الأغلبية وباقي القوى والأحزاب السياسية الممثلة تحت القبة، ويأتي ذلك بعد أن كانت رئاسة المجلس محسومة في نظر الكثيرين للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المنقضية مدته، بعد ترشحه على القائمة الوطنية ومع اكتسابه لخبرات سابقة خاصة أن الدستور يسمح برئاسة البرلمان دورتين متتاليتين فقط ولكن هذا الأمر لم يعد محسوما وإن كانت فرصه لا تزال الأكبر.

ظهور منافسين أقوياء في بورصة الترشيحات

ومع اللحظات الأخيرة ظهر منافسون أقوياء في بورصة الترشيحات ولم تعد التزكية هي الخيار الوحيد المطروح لرئاسة الدكتورعلي عبد العال للغرفة الأولى للبرلمان، حيث ظهرت منافسة ثلاثية على رئاسة البرلمان بين الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس السابق والمستسار حنفي الجبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السايق، والمدعوم من حزب مستقبل وطن، والمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية والمعين من رئيس الجمهورية.

ورجحت مصادر أن يكون المستشار الجبالي هو مرشح الأغلبية إذا ترشح في مفاجأة كبيرة، خاصة بعد خلافات الدكتور علي عبد العال مع حزب مستقبل وطن في العامين الأخيرين، والخلافات الشهيرة حول قانون الإدارة المحلية، ومن قبله قانون الإيجار القديم وخلافه الشهير مع عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب السابق.

سباق ساخن على وكالة مجلس النواب.. وسعد الدين الأقرب

وفي سباق مقاعد البرلمان القيادية وعضوية هيئة مكتب مجلس النواب، يأتي الصراع الشرس على مقعدي وكيل المجلس، حيث إن هناك مقعد محجوز لمرشح مستقبل وطن، وهناك منافسة شرسة بين أكثر من مرشح أبرزهم المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام السابق لمجلس النواب والفائز على القائمة الوطنية، وبنسبة كبيرة حسم سعد الدين أحد مقعدي الوكالة، أما المقعد الثاني فيتنافس عليه عدد من المرشحين أبرزهم النائب الوفدي سليمان وهدان، الوكيل السابق لمجلس النواب كما يناقس أيضا بقوة النائب مصطفى بكري الذي أعلن ترشحه للوكالة، كما طرح ضمن الترشيحات الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر ولا يستبعد وجود مرشحين اثناء الجلسة الاجرائية غدا.

وكانت المشاورات استبعدت عدد من الاسماء التي طرحت منذ فترة وابرزهم النائب علاء عابد النائب اشرف رشاد نائبي رئيس حزب الاغلبية حيث بكتفي بمنصب زعيم الاغلبية تحت القب واشرف رشاد برئاسة لجنة الشباب والرياضة

وطرحت المشاورات أسماء علاء عابد كزعيم للأغلبية، وشهدت الساعات الماضية مشاورات حول رؤساء اللجان النوعية للمجلس والتي من المقرر أن ترى الانتخابات الخاصة بها بعد انتخاب هيئة مكاتب المجلس.

وتستمر المشاورات خلال الساعات المقبلة لاستكمال الحوار حول الترشيحات لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية التي تتضمن الرئيس و الوكيلين و أمانة السر، كما يتم تشكيل اللجنة العامة التي تتشكل من هيئة المكتب ورؤساء اللجان والهيئات البرلمانية

ويستعد مجلس النواب للجلسة الافتتاحية المقرر عقدها غدا، وتقوم الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي بتحركات مكثفة استعدادا لاستقبال الجلسة الافتتاحية.

وانتهت المدة الدستورية لبرلمان 2016 السبت الماضي 9 يناير 2021 و والمقررة بخمس سنوات لتنعقد الجلسة الافتتاحية غدا وسط اجراءات احترازية مشددة و تطبيق لقواعد التباعد الاجتماعى وإجراءات احتياطية لمواجهة فيروس كورونا.

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