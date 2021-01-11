من الخلاف لـ الصلح.. التفاصيل الكاملة لأزمة باسم سمرة ورحاب الجمل

أزمة جديدة شهدها الوسط الفني منذ أيام بين الفنان باسم سمرة، ورحاب الجمل، داخل كواليس تصوير فيلم «ديك العياط»، داخل أحد الفنادق الكبري، في مشادة كلامية بينهما.

وأعلنت الفنانة رحاب الجمل عن الأزمة من خلال كتابة منشور تسرد خلاله الواقعة قائلة: «الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب».

وأضافت: «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة أدب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات .. أنا هاربيك».

وخرج باسم سمرة ليرد عليها قائلاً، «معرفش واحدة اسمها رحاب الجمل.. ومبصورش أي أفلام أنا قاعد في البيت».

وقررت رحاب الجمل حذف المنشور بعد تدخل نقابة المهن التمثيلية، إلا أن قررت النقابة وقف الثنائي باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة التمثيل بعد نشوب خلافات بينهما على نحو يسيء للوسط الفني المصري.

وتقدم الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل اعتذارهما للدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين في منزله، ليطويا بذلك صفحة الخلاف الكبير الذي شغل الرأي العام خلال الساعات القليلة الماضية.

وتدخل د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ليحل الأزمة بينهما، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن انتهاء الخلاف أمر جيد وسيعرضه على مجلس النقابة في جلسته المقبلة، متمنيا أن يتقبل المجلس اعتذارهما.