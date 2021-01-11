جابان تايمز: السلالة اليابانية من كورونا ربما تكون أعلى إصابة

قال تاكاجي واكيتا، رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية، بوزارة الصحة اليابانبة، إنه في الوقت الحالي لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي أعلنت وزارة الصحة اليابانية عن اكتشافها في أربعة مسافرين من ولاية أمازوناس البرازيلي أكثر عدوى من باقي السلالات الأخرى.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنه تم إخطارها من قبل السلطات اليابانية بأن السلالة الجديدة تحتوي على 12 طفرة، أحدها موجود أيضًا في السلالات الموجودة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، وقالت إن ذلك يشير إلى احتمال إصابة أعلى بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة اليابانية، أعلنت اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في أربعة مسافرين من ولاية أمازوناس البرازيلية، وتختلف تلك السلالة عن الأنواع شديدة العدوى التي وجدت لأول مرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا والتي أدت إلى زيادة في الحالات في تلك البلدان.

ونقلت صحيفة «جابان تايمز» عن مسؤول إن الدراسات جارية بشأن فعالية اللقاحات ضد السلالة الجديدة، ومن بين المسافرين الأربعة الذين وصلوا إلى مطار هانيدا بطوكيو في الثاني من يناير، كان هناك رجل في الأربعينيات من عمره يعاني من مشكلة في التنفس، وامرأة في الثلاثينيات من عمرها تعاني من صداع والتهاب في الحلق، وشاب مراهق مصاب بالحمى، بينما لم تظهر فتاة مراهقة أي شيء.

وقالت وزارة الصحة، إن الاختبارات أظهرت إصابة الأشخاص الأربعة بفيروس كورونا الجديد في الحجر الصحي بالمطار، وتم اكتشاف السلالة الجديدة من خلال فحص مفصل.

وبحسب «جابان تايمز»، قالت وزارة الصحة في طوكيو، إن السلالة الذي جرى الإبلاغ عنها في بريطانيا تم العثور عليه في ثلاثة أشخاص مختلفين كانوا على اتصال وثيق برجل مصاب بالسلالة، كما طلبت وزارة الصحة البرازيلية من الحكومة اليابانية تقديم معلومات عن السلالة الجديدة التي تم اكتشافها في المسافرين الأربعة، وطلبت الوزارة معلومات مثل التسلسل الجيني للسلالة الجديدة، وقال مسؤول إن الوزارة البرازيلية اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة بما في ذلك إرسال إشعار تحذيري إلى المنظمات المحلية ذات الصلة.

وتشهد البرازيل موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا، بمتوسط ​​يومي أكثر من 50 ألف شخص ثبتت إصابتهم بالفيروس في يناير، كما تم تأكيد وجود السلالات المتحولة من النوعين البريطاني والجنوب أفريقي وفي اليابان.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث محافظات مجاورة الأسبوع الماضي بعد أن شهدت ارتفاعًا حادًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن.إتش.كيه، إن الحالات التراكمية على مستوى البلاد وصلت إلى حوالي 289 ألف حالة، مع 4067 حالة وفاة حتى يوم أمس.