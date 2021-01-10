الإسكندرية ترتدي حلتها التاريخية لاستضافة منتخبات كأس العالم لليد

أنهت محافظة الإسكندرية كافة استعداداتها لاستضافة مباريات المجموعتين «الثالثة والثامنة» من بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27، المقامة بمصر في الفترة من 13 إلى 31 من يناير الجاري، حيث ارتدت المدينة الساحلية حلتها التاريخية، كونها مركز استضافة الألعاب الرياضية منذ عشرات السنوات.

وقبل 4 أيام من انطلاق البطولة، أنهت محافظة الإسكندرية وهيئة تنشيط السياحة ومديرية الشباب والرياضة، أعمالها التحضيرية على أكمل وجه، لاستضافة هذا العرس العالمي، إذ تم الانتهاء من أعمال الإنارة والرصف والتشجير وعمل اللوحات الإرشادية المرورية اللازمة على طريق «الكافوري – برج العرب» وتزيين الطرق بأعلام مصر والإسكندرية والمنتخبات المشاركة في البطولة بالطرق المؤدية لاستاد برج العرب، فضلا عن تشييد تمثال على شكل لاعب كرة يد بمدخل المدينة على الطريق الصحراوي، وذلك من أجل إظهار الإسكندرية بالمظهر اللائق.

مدير تنشيط السياحة: كورونا أعاقتنا عن استغلال البطولة على أكمل وجه

ويقول محمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، إنه بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة قد تم الانتهاء من 1200 علم، تم توزيعها حول الاستاد والفنادق والطرق المؤدية لهم، بالإضافة إلى 20 شنطة لرؤساء الوفود كهدايا تذكارية من الإسكندرية، وتشمل معلومات تاريخية عن المحافظة بـ4 لغات، ناهيك عن الهدايا الخاصة باللاعبين.

وأضاف سعد لـ«الوطن»، أنه من المحتمل التنسيق مع اللجنة المنظمة تنظيم زيارات للمنتخبات للأماكن السياحية كما اعتادت الإسكندرية على فعل ذلك في البطولات الكبرى، إلا أنه حتى الآن ينتظر الموافقة المرتبطة بالاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا لمنع إصابة اللاعبين.

وأكد أن وباء كورونا قد حد من الامتيازات الكبرى التي كانت ستعود على مصر، من حيث إقبال الجماهير والترويج للسياحة، على غرار الأحداث الرياضية الكبرى التي اعتادت مصر استضافتها، مشددا أنه على الرغم من ذلك فمصر تعمل على إخراج بطولة مميزة مهما كانت التحديات.

وكيل الشباب والرياضة: 20% نسبة الحضور وشيدنا منشآت خصيصاً للبطولة

من جهتها، قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المطلوبة، حيث استقبلت صالة الألعاب الرياضية ببرج العرب، منذ يومين لجنة لمعاينة آخر التجهيزات في الصالة التي تستعد لاستقبال مباريات المجموعة الثالثة والثامنة، حيث تفقدت اللجنة مداخل ومخارج الصالة وغرف خلع الملابس والحمامات وغرف الاستشفاء ومنطقة الإعلاميين وكذا الملعب.

وأضافت الشريف لـ«الوطن»، أن صالة الألعاب الرياضية المغطاة ببرج العرب هي إحدى أربع صالات تستضيف ذلك الحدث، وهي صالات: «العاصمة الإدارية واستاد القاهرة والسادس من أكتوبر، والإسكندرية» حيث تقام عليها البطوله الأكبر في كرة اليد بعدد 32 فريقا، بدلا من 16، لأول مرة في تاريخها.

وأكدت أن الاستعدادات التي تتم في هذه البطولة تأتي وسط ظروف استثنائية، حيث إن انتشار فيروس كورونا أدى إلى خفض عدد الجماهير، ما ينتج عنه استقبال الصالات المغطاة لجماهير بنسبة 20% فقط.

وأوضحت أن صالات الألعاب الرياضية التي تستقبل البطولة، تُعد إضافة حقيقية للمنشآت الرياضية المصرية، حيث إنها شُيدت خصيصاً لاستقبال البطولة الأكبر في التاريخ، من حيث عدد المنتخبات المشاركة، ليثبت أبناء الفراعنة للعالم أنهم جديرون بتحقيق هذا الإنجاز.

وعن الجوانب الكرنفالية، أشارت وكيل الوزارة إلى أنه تم تزيين ديوان عام المديرية والهيئات الشبابية والرياضية بأعلام الدول المشاركة بمجموعتي الإسكندرية، وكذا تميمة البطولة المتمثلة في «الإله الفرعوني حورس»، مشددة على استمرار المتابعات اليومية لتذليل أي عقبات وتنفيذ كل شيء على أكمل وجه.