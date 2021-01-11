عمرو موسى: أنا لسا في المستشفى.. ادعولي أنا والمدام

يلتقي السيد عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، الأطباء المكلفين بمتابعة حالته الصحية اليوم، لتحديد موقف خروجه من المستشفي واستكمال العلاج في المنزل، أو البقاء في المستشفى.

وطمأن موسى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، متابعيه في العالم العربي ومصر عن حالته الصحية، مؤكدا أنّه ما زال موجودا داخل أحد المستشفيات الخاصة بالعزل، وهو بخير وحالته مستقرة.

الوضع الصحي لزوجته

وعن الوضع الصحي لزوجته، قال إنّ حالتها في تحسن وبخير وموجودة في نفس مستشفى العزل الموجود بها، مطالبا بالدعاء له ولزوجته وأن يمنّ الله عليهم بالشفاء من هذا الفيروس.

لقاء مع الأطباء

بدوره، أكد أحمد كمال المستشار الإعلامي لعمرو موسي، أنّ وزير الخارجية الأسبق بخير وحالته مستقرة ويرقد في المستشفى، وسيكون هناك لقاء اليوم مع الأطباء لحسم خروجه من المستشفي وإستكمال العلاج في المنزل أم بقائه به، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ السيد عمرو موسي أجرى فحوصات وتحاليل وأشعة مقطعية وأثبت النتائج تحسن الحالة الصحية له.

يذكر أنّ السيد عمرو موسى، أجرى المسحة يوم 31 ديسمبر الماضي والتي جاءت إيجابية، وأعلنه مكتبه الإعلامي ذلك، حيث تواجد «موسي» في منزله ثم نقل للمستشفي بناء على أوامر الأطباء المتابعين لحالته، وخلال 13 يوما على إصابته كان هناك تحسن في الحالة الصحية وفقا لمكتبه الإعلامي.

وأعلن السيد عمرو موسي إصابته وزوجته بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليها، وقال في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: «قبل نحو 10 أيام، داهمتني الأعراض المعروفة للفيروس القاسي، وثبتت إيجابية المسحة، وبدأت العلاج في المنزل، قبل أن تظهر الأعراض نفسها على زوجتي، ها أنا ذا أمتثل، والتقارير تفيد باستقرار الحالة وبعض التحسن».