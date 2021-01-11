لجنة بمحافظة أسوان تتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرى العون الغذائي

تابعت لجنة من الجهات المختصة برئاسة اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظ أسوان للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ للأعمال الجارية داخل قرى العون الغذائي، ومنها قريتي كلابشة الجديدة وجرف حسين، خاصة العمل على إحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لمشروعات التطوير الجارية بالقرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأكّد محافظ أسوان، أنَّ العمل يجرى على قدم وساق لتنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تشمل 34 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالي 83 مشروعًا بمختلف القطاعات وبإعتمادات 280.7 مليون جنيه حيث يجرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروع إستهدفت تحسين معيشة 38 ألف و626 أسرة بإستثمارات 82.7 مليون جنيه .

يأتي ذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلًا وسقفًا، فيما سيجرى طرح مشروعات المرحلة الثانية والتي ستضم قريتي الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو، بجانب تنفيذ 53 مشروعًا باعتمادات 198 مليون جنيه، فضلاً عن تنفيذ مبادرة «التصالح حياة» من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة.