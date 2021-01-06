الإسكان: «حياة كريمة» نموذج لتضافر جهود الدولة (فيديو)

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان إن مشروع ومبادرة «حياة كريمة»، تمثل نموذجا لتضافر كل جهود الدولة ممثلة في الوزارات، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تؤدي دورا جيدا للغاية في ملف الخدمات ودعم المجتمع المدني، منوها بأن القطاع الخاص والمجتمع المدني يشارك في هذه المبادرة بشكل كبير ومنظم.

تنمية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى الصعيد

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، خلال حديثه بمداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه جرى إصدار وطرح نوعين من إعلانات الإسكان الاجتماعي والإسكان لمتوسطي الدخل في مدن الصعيد خلال 2020، لافتا إلى أنه كان هناك إقبال كبير على تلك الإعلانات، منذ أول الإعلان رقم 13 والذي تم إصداره في عام 2020، حيث شمل الإعلان وحدات بـ10 محافظات بينها 8 بالصعيد.

وأكمل: كان هناك إقبال جيد جدا ولذلك يتم العمل عليه الفترة الحالية من الوزارة ويتم متابعته لتوفير السكن اللائق لكل المصريين المتواجدين بمحافظات الصعيد، وبنفس الوقت الوزارة تعمل هذه الفترة بشكل كبير على تنمية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى الصعيد التي كانت محرومة لعقود طويلة من تلك الخدمات، بسبب الإهمال والتهميش لفترات طويلة سابقة.

تنفيذ 4 مناطق صناعية بمدن الصعيد بـ4 سنوات

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان إلى أن أهالي الصعيد عانوا بشكل كبير من نقص الخدمات والمرافق، مما كان له انعكاس كبير على المواطن وصحة المواطن والبيئة، خصوصا وأن عدم وصول مياه نظيفة وعدم وجود خدمات للصرف الصحي كانت تسبب أزمات كبيرة للمواطن، بالإضافة لأن التنمية العمرانية التي تحدث بمدن الجيل الرابع التي يتم تنفيذها هناك سيكون لها تأثير كبير جدا على أهالي الصعيد من توفير فرص للعمل وجذب للأنشطة العمرانية والأنشطة التجارية، والأنشطة التعليمية التي شهدت طفرة كبيرة الفترات الماضية.

وأكمل: خلال 4 سنوات جرى تنفيذ 4 مناطق صناعية بمدن الصعيد، مما سيكون له تأثير كبير جدا الفترات المقبلة.