زحام في «حميات قنا» بسبب تحليل كورونا للمسافرين إلى الخارج (صور)

شهدت مستشفى حميات قنا، تكدس وتجمع المئات من المواطنين الحاجزين لإجراء تحاليل «pcr»، للحصول على شهادة طبية الخاصة تفيد بخلوهم من الفيروسات، ومنها فيروس كورنا، كشرط أساسي للسفر للخارج، ما أدى إلى تدخل رجال الأمن لفض التجمع بعد اكتفاء جهاز التحاليل بالعدد محدد له فنيًا.

وقال محمد حجازي، أحد الراغبين في إجراء التحليل، أنه حجز للكشف وفق تذكرة سفر من موقع وزارة الصحة، والتي وجهته إلى مستشفى حميات قنا، وعندما جاء اليوم وجد المئات من الراغبين في السفر والحاجزين وفق إيصال مطبوع.

وتابع بأن مسؤول الأمن جمع البطاقات الشخصية من جميع الحاضرين، لكنهم فوجئوا بقيامه بتوزيعها عليهم مرة أخرى «قالوا لنا عدوا علينا بكرة».

وقال علي محمود إبراهيم، إن غدًا الثلاثاء آخر موعد للتذكرة، وإن لم يستخرج الشهادة الصحية اليوم ستضيع عليه، وفي حال تأجيل السفر سيدفع مبالغ إضافية كبيرة.

وطالب الحاضرون من الراغبين في السفر، وزيرة الصحة بضرورة بتوفير جهاز آخر للحد من حالة التكدس والتجمع، ووضعه في مكان آخر حتى لا يتحمل المسافر للعمل في الخليج أعباءً مادية أخرى، أو التنقل لمحافظات مجاورة، لافتين إلى أن هذه المشكلة مستمرة وتحتاج إلى حل عاجل.

ومن جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه تواجد بنفسه في موقع المستشفى لحل مشكلة التزاحم، لافتًا إلى أن جهاز التحليل له عدد معين من الحالات في اليوم وفق تقرير فني، ولا يمكن زيادة التحميل عليه حتى لا يتعطل، داعيًا المواطنين الحاجزين للسفر قريبًا بالتوجه إلى الأقصر أو سوهاج لإجراء التحاليل.

يذكر أن محافظة قنا يوجد بها جهاز واحد لتحليل «pcr» الخاص بفيروس كورونا، ويستقبل الراغبين في استخراج الشهادة الصحية منه وفق حجز مسبق بموعد بعد الاطلاع على تذكرة السفر، ويبلغ سعر التحليل 1200 جنيه.