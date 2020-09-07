تعافى 309 حالات من مصابي "كورونا" بـ"حميات قنا"

تفقد كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، مستشفي الحميات، اليوم، على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل، لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض.

وجرى التأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقا للمقننات، والتزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والجوانتيات والحفاظ على مستوى النظافة، وتوافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل وكذا الأدوية الواردة في بروتوكول وزارة الصحة الخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقالت مصادر باللجنة إن 309 حالات مصابة بفيروس كورونا خرجت من مستشفى الحميات بمدينة قنا بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية إثر خضوعهم لبروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية .