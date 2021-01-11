أزمة بين الصحة والأطباء بسبب قرار «متابعة الأكسجين»

أثار قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بتوفير طبيبين في كل مستشفى للتسجيل والحصر، وتقرير للصحة كل 12 ساعة، أزمة جديدة بين النقابة والوزارة، بعد أن اعترض عدد من الأطباء، على القرار، مؤكدين أنه ليس من مهامهم القيام بمتابعة الأكسجين، وأنه من الممكن أن يقوم به الفنيون المسئولون عن ذلك.

وكان رئيس قطاع الطب العلاجي الدكتور مصطفى غنيمة، خاطب المستشفيات، بترشيح طبيبين على مدار الـ 24 ساعة (طبيب بالطوارئ - رعاية مركزة - تخدير - صدرية - أحد الأطباء المؤهلين والعاملين بقسم الرعاية المركزة) بكل مستشفى من المستشفيات التابعة للهيئات المذكورة؛ للقيام بالمهام الآتية على مدار الساعة، وإرسال تقریر مرتين يوميا 10 صباحا - 10 مساء.

وأكد في خطابه أن القرار يأتي تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان بالمتابعة الميدانية المباشرة لجميع الحالات المرضية بالمستشفيات، والتأكد من تصنيفها طبقا لبروتوكول وزارة الصحة (حجز بالرعاية المركزة - الرعاية المتوسطة - القسم الداخلي)، ومتابعة احتياج الأكسجين.

تسجيل كمية الأكسجين

ومن المقرر وفقا للخطاب أن يقوم الطبيبان بتسجيل كمية الأكسجين الموجودة بالمستشفى (تانك - أسطوانات ممتلئة)، وحصر عدد المرضى المحجوزين بالقسم الداخلي، وتقدير كمية الأكسجين اللازمة لهم في الساعة، وحصر عدد المرضى المحجوزين بالرعاية المركزة أو المتوسطة وتقدير كمية الأكسجين اللازمة لهم في الساعة، والتأكد من التزام فريق التمريض بمتابعة توصيل وفصل الأكسجين للمرضى وفقا لتعليمات الطبيب، على أن يتم إبلاغ مدير الرعاية الحرجة والعاجلة في المديرية، بمسئولية المتابعة المستمرة لجميع مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة على مدار 24 ساعة 7 أيام أسبوعياً لجميع الأطباء المشاركين في المنظومة، وانتظام جداول نوبتجيات الأطباء وتنسيق عملهم وسيتم صرف مكافأة أداء للعاملين في المنظومة.

عجز الأطباء

وقال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن القرار سيسبب عجزا في الأطباء المشرفين على الأقسام بالمستشفيات في ظل الضغط الشديد الذي تشهده في مواجهة الجائحة، علاوة على أن مهمة متابعة الأكسجين، ليست موكلة للأطباء من الأساس بل هي مهمة الفنيين المسئولين عن ذلك.

وأضاف مصباح لـ«الوطن»: «في الحقيقة نستغرب تصريحات وزيرة الصحة وقراراتها في جائحة كورونا وخاصة الأخيرة سواء بمتابعة المرضى في العزل المنزلي أو في المرور على الأكسجين، فكلاهما غير منطقي».