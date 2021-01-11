سامح شكري: موقف مصر من تسوية قضية فلسطين ثابت لم يتغير

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن الموقف المصري من محددات التسوية للقضية الفلسطينة ثابت لم يتغير، فتسوية القضية وفق حل الدولتين بما يؤدي لإقامة الدولة الفلسطينية متصلة على حدود الرابع من يوليو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن ذلك هو موقف مصري مستقر على مدار عمر القضية، وتؤمن مصر تماما أن تحقيق ذلك يجب أن يحدث دون إخلال بأمن دولة إسرائيل، فوجود دولة فلسطينية مستقرة إلى جانب دولة إسرائيل آمنة هو الضمانة الرئيسية في تحقيق الاستقرار بمنطقتنا.

وأضاف شكري، خلال المؤتمر الصحفي الرباعي بشأن عملية السلام، أن مصر ترحب تماما بأي جهد يهدف لإيجاد حل عادل بهذه القضية، ولذلك ندرك المسؤلية المهمة الواقعة على عاتق الرباعية الدولية من أجل إطلاق المفاوضات، كما تدرك مصر الدور المحوري الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إيجاد حل لهذه القضية.