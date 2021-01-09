القوى العاملة: تسليم بوليصات تأمين لـ 170 ألف عامل غير منتظم قريبا

قال الدكتور هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان أجرى العديد من الجولات خلال الشهور الماضية ولاسيما في العلمين لحصر العمالة غير المنتظمة، وتقديم الرعاية الكاملة.

حيث جرى حصر 25 ألف عامل منتظم في العلمين الشهر الماضي، وجرى إعطائهم شهادة مزاولة المهنة، وتغيير مهنتهم في البطاقة الشخصية لتحتوي على المهنة الحقيقية التي يعملون بها فعليا، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والإسكان.

اقتراح خارج الصندوق

وأضاف «سعد الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، «احنا روحنا للعامل لحد مكانه لأنه مش هيفضى ينزل ويغير مهنته، ومش هنقدر نحصر العمالة دي، احنا عانينا كتير، لأن العمالة مش بتروح تسجل نفسها، والوزير اقترح فكرة خارج الصندوق بالذهاب للعامل في مكان عمله لتسجيله، وتحمل تكاليف التسجيل، لازم نراعي عمالتنا ودي توجيهات الرئيس سواء العمالة المنتظمة أو غير المنتظمة أو الصيادين».

حصر العمالة في العاصمة الإدارية

وأشار إلى أنه لكي تُقدم خدمة اجتماعية وصحية وتأمينية للعمال لابد من وجود قاعدة للبيانات وحصر كامل للعمالة، وهذا ما تعمل عليه الوزارة حاليا، لافتا أنه سيجرى تنظيم جولة في العاصمة الإدارية الجديدة، لحصر العمالة هناك، ثم منحها وثيقة بوليصة تأمين ضد الوفاة والعزل الجزئي والكلي، وهذا ما تم مع 170 ألف عامل، والوزير سيسلم 170 ألف بوليصة تأمين للعمالة غير المنتظمة خلال الأسابيع المقبلة.

حصر عدد الصيادين

ولفت إلى أن الوزير أجرى 5 جولات لحصر الصيادين ولاسيما في الإسكندرية وأسوان والبحرالأحمر وبورسعيد وقنا، وجرى حصر عدد من الصيادين طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي برعاية كبار الصيادين، لمنحهم بوليصة تأمين، نظرا لأنها فئة تعمل خلال 4 أشهر فقط في العام.