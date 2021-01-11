بروتوكول تعاون بين الأوقاف والأزهر بشأن تدريب الأئمة والواعظات

وقعت وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر، اليوم، بروتوكول تعاون بشأن برامج تدريب الأئمة والواعظات، إذ وقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، برتوكول التعاون، الذي تضمن عقد دورات متتابعة في مجالات اللغة العربية، من خلال كليات وأقسام اللغة العربية بالجامعة، والإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع، من خلال كليات التربية وأقسام الطب النفسي بكليات الطب، وعقد دورات متتابعة في بناء المهارات الإعلامية، من خلال كلية الإعلام، إضافة إلى تقييم المسابقات الخطابية والثقافية والبحثية، من خلال كلية الدعوة وأقسام الدعوة بكليات أصول الدين، وكليات الشريعة، والدراسات الإسلامية.

التواصل المجتمعي

وأكد وزير الأوقاف أنّ توقيع البروتوكول يأتي في إطار سلسلة متتابعة من البروتوكولات، توقعها الوزارة مع عدد كبير من الجامعات المصرية، للاستفادة من خبرة جميع الجامعات المصرية في مختلف المجالات والتخصصات.

وبحسب الأوقاف، تهدف البروتوكولات الواسعة إلى جانب أبعادها الثقافية إلى قضية أهم، وهي الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، ويسهم في التعرف عن قرب عن مدى الرؤية العصرية التي وصل إليها مستوى الأئمة والواعظات، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذي يتسم به هؤلاء الأئمة والواعظات، كل ذلك خدمة لديننا ووطننا.

تحقيق السلام العالمي

كما تهدف البروتوكولات، للتأكيد على أهمية أن نعمل معا وبروح وطنية عالية في كل ما يخدم قضايا الوطن العظيم، وقضايا أمتنا، ويعمل لصالح الإنسانية وتحقيق السلام العالمي والتعايش السلمي بين البشر جميعا، بحكم الأخوة الإنسانية التي تجمع الناس جميعا.

وتابعت الوزارة، أنّه جرى توقيع البروتوكول بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر اليوم، بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتور محمود صديق، ومؤمن إبراهيم أمين عام جامعة الأزهر، وعمداء كليات اللغة العربية، والدعوة، وأصول الدين، والدراسات الإسلامية، والإعلام، والطب، والتربية، وعميدة كلية الدراسات الإسلامية بنات، والدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشؤون الامتحانات والتدريب.