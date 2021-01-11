زحام شديد بمكتب بريد بالإسكندرية.. ومواطنون: يا فرحة كورونا فينا

أزمة كبرى شهدها مكتب بريد العامرية، نتيجة زحام المئات داخل حيز المكتب وخارجه، ما يتنافى مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خاصة أن المترددين على مكاتب البريد من كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، بل والأصعب تأثرًا بهذا الوباء اللعين.

ويبدو أن الأزمة تجاوزت حيز مكتب البريد لتصل إلى مكتب رئيس الحي، الذي انتقل سريعاً إلى مكتب البريد ضمن جولة نفذها على كافة مكاتب البريد في حيز الحي، بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة مدى التزام الجهات الحكومية الخدمية بالتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأثار الزحام غضب المواطنين، والذين عبروا عن ضيقتهم بسبب هذا المشهد الذي يعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقال عبدالعال حمدي، 68 سنة: «حرام يبقى معاشي 1800 جنيه، ومش عارف آخدهم، وبالمنظر ده بدل ما آخد فلوس هاخد المرض واموت.. يا فرحة كورونا فينا».

من جهته، قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إنه لوحظ وجود زحام شديد وتكدس المواطنين على الشبابيك، وعدم تواجد الموظفين بالمكتب ماعدا موظف واحد على أحد الشبابيك، بجانب عدم وجود مبالغ مالية بخزينة المكتب لصرف المعاشات، ما أدى إلى تكدس وازدحام المواطنين بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد «الشيخ»، في بيان رسمي، أنه أعد مذكرة للعرض على اللواء محمد الريف محافظ الإسكندرية بالملاحظات التي رُصدت أثناء المرور على مكتب البريد لاتخاذ اللازم، وعدم تكرار ذلك المشهد مرة أخرى، ومحاسبة المقصرين.