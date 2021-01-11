الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار اعتبارا من الخميس المقبل

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس ما زال مستقرا حتى اليوم، ودرجات الحرارة أعلى من أمس بنحو درجة أو درجتين ومستمر معنا هذا الارتفاع يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن فرص تكون الشبورة المائية الكثيفة تقل خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنّ الرؤية الأفقية ستتحسن بشكل كبير الأربعاء على أغلب الطرق، والشبورة المائية ستكون طبيعية وتسمح بحركة السفر طوال اليوم.

نشاط للرياح مثيرة للأتربة

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج «صباحك مصري»، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أنّه سيكون هناك نشاط للرياح مثيرة للأتربة على الطرق خاصة الصحراوية والقريبة من المدن الجديدة، نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الغربية، ما يعمل على انخفاض الرؤية على مدار اليوم، لكن ليس بشكل قوي، وسنشعر بأنّ الأجواء مختلفة إلى حد ما في تقلباتها الجوية.

فرص سقوط أمطار على السواحل الغربية

وتابع أنّ الاستقرار في الأحوال الجوية الذي شاهدناه من يوم 21 ديسمبر سيتغير مع بداية فصل الشتاء، وسيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الغربية يوم الأربعاء، لكن يوم الخميس ستنخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ على أغلب أنحاء الجمهورية وستكون على القاهرة نحو إلى 19 و20 درجة مئوية بانخفاض نحو 4 درجات على الأقل، نتيجة تغير الكتل الهوائية.

درجات الحرارة أقل من المعدلات

وأشار إلى أنّ الأمطار ستكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ولا يوجد هناك أي مشاكل على الإطلاق، وستنخفض درجات الحرارة وستكون أقل من المعدلات اعتبارا من يوم الخميس من الأسبوع الحالي.