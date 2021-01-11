وزير الشباب: تحول جميع الألعاب للشكل الإلكتروني قادم خلال أعوام

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الاهتمام بـ الألعاب الإلكترونية، جاء باعتبارها الاتجاه الآخر الموازي المواكب للتطور التكنولوجي، خاصة فيما بعد كورونا، وزيادة الحاجة الماسة لها، مشيرا إلى أن كل الدراسات الاقتصادية والتنبؤية، تؤكد أنها ستتحقق الربح المادي أكثر من الواقع، بالنظرة المستقبلية بتحول جميع الألعاب للشكل الإلكتروني في مقبل الأعوام.

الوزير يوجه بإطلاق عدد من المسابقات الرياضية إلكترونيًا بالتعاون مع الاتحادات الرياضية

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام الوزارة، اليوم الاثنين، بحضور رئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب، وشريف عبدالباقي رئيس الاتحاد، ولفيف من قيادات الوزارة، للإعلان عن نتائج البطولة العربية الأولى للرياضات الإلكترونية.

ووجه وزير الشباب والرياضة، بإطلاق عدد من المسابقات الرياضية إلكترونيًا، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية بهذا الشأن، انطلاقًا من دور وزارة الشباب والرياضة في تقديم كل الأنشطة الشبابية والرياضية بشكلها المعاصر للشباب، التي يأتي في مقدمتھا مجال الألعاب الإلكترونیة، لما له من انتشار كبیر بكل دول العالم، خلال السنوات الأخیرة.

ولفت شريف عبدالباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، إلى أن البطولة العربية الأولى للرياضات الإلكترونية، أقيمت بمشاركة لاعبين من 16 دولة عربية هي مصر والسعودية والإمارات وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وفلسطين ولبنان والأردن والكويت والعراق واليمن والبحرين وسلطنة عمان.

وتضمن المؤتمر، عرض تقرير عن البطولة التي أقيمت بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، حيث تم تكليف وزارة الشباب والرياضة فى مصر، بتنظيم البطولة بإشراف فنى من الاتحاد العربى للرياضات الإلكترونية وإشراف تنظيمي لوجيستي من الاتحاد المصري للعبة، وقد تم اعتماد ثلاثة ألعاب هى فيفا 21 وفورتنايت ولييج اوف ليجند.

كما شهد المؤتمر إعلان خطة الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية في العام الجديد، والخطة الاستثنائية التي سيتم تنفيذها لتشجيع الشباب على البقاء في منازلهم بعد إجازات المدارس والجامعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية ، نتائج البطولة العربية الأولي للألعاب الألكترونية في مؤتمر صحفي عقد بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب، وشريف عبدالباقي رئيس الاتحاد، ولفيف من قيادات الوزارة.