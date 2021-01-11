ما موقف السكان في حالة عدم استكمال مالك العقار إجراءات التصالح؟

مع مد فترة تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس المقبل، رصدت "الوطن" تساؤل لعدد من المواطنين بشأن التصالح، وماموقف السكان فى حالة تقدم مالك العقار بطلب تصالح ولم يستكمل الاجراءات؟.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية إنه فى حالة تقديم طلب التصالح لابد من إستكمال الاجراءات والاوراق المطلوبة وإلا يعد الطلب لاغيا، مضيفا لـ "الوطن" فى حالة تلكؤ مالك العقار عن تقديم المستندات المطلوبة وعدم استكمال الإجراءات يلزم علي السكان استكمال باقى الإجراءات للحصول على قرار نهائي بالتصالح وإلا يعتبر الطلب كأنه لم يكن.

باب التصالح مفتوح حتى نهاية مارس

وأشار إلى أن مد فترة تلقى طلبات التصالح لمدة ٣ اشهر تعد أخر مهلة للتصالح وعلى المواطنين سرعة التقدم فى شهر يناير الجارى حيث حددت الحكومة سداد 30٪ جدية تصالح لكل من يقدم طلب تصالح خلال الشهر الجارى، وسداد 35 ٪ جدية تصالح لمن يقدم طلب تصالح فى شهر فبراير المقبل، وتزيد قيمة جدية التصالح لـ40٪ لمن يقدم طلب تصالح فى مارس المقبل.

مد التصالح فرصة للمواطنين

ولفت إلى أن الحكومة مدت فترة التصالح وفق المدة التى حددها قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، مؤكدا أن المدة فرصة متميزة لكل الراغبين فى التصالح، فالدولة هدفها خدمة المواطن وتقنين الاوضاع، مشيرا إلى أن المحافظات من خلال المراكز التكنولوجية تفتح أبوابها أمام المواطنين وتقبل كل طلبات التصالح لحين البت فيها من قبل لجان الفحص والمعاينة، والحكومة قدمت كل التيسيرات لتشجيع المواطنين على التصالح حتى وصل سعر المتر التصالح فى بعض المناطق وكل القرى لـ٥٠ جنيه وهو الحد الأدنى فى القانون لمراعاة البعد الاجتماعى.

فضلا عن دعم الأسر البسيطة والاكثر احتياجا من خلال تحمل قيمة التصالح نيابة عنهم وحصرهم من خلال التضامن الاجتماعى على ان يتولى المجتمع المدنى سداد قيمة التصالح لتلك الأسر لتخفيف العبء عن المواطنين ومساعدتهم فى تقديم طلبات التصالح فى ظل دعم الدولة للاسر البسيطة.