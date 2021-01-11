بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الفلسطينيين في غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر غزة بوابل من الرصاص، وأطلقت الزوارق الإسرائيلية، الرصاص صوب مراكب الفلسطينيين قبالة بحر «منطقة السودانية» شمال غربي غزة، وأجبرت مراكب الصيادين على الخروج لشاطئ البحر.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في مواقع عسكرية شرق «خان يونس» جنوب القطاع، الرصاص صوب المزارعين وهم يقومون بفلاحة أراضيهم الزراعية، كما أطلقت الرصاص صوب رعاة الأغنام في المنطقة الحدودية شرق المدينة، دون وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأغلقت قوات الاحتلال، اليوم، حي «تل الرميدة» وشارع الشهداء وسط الخليل في الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون على طواقم صحفية.

وهدمت قوات الاحتلال، سورا في «بلدة عناتا» شمال شرق القدس المحتلة، فيما اقتلع مستوطنون، اليوم، نحو 60 شتلة زيتون من أراضي جالود جنوب نابلس، وسرقوها.

ووقع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارا ببناء 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدر نتنياهو، تعليماته لتعزيز بناء أكثر من 100 وحدة في مستوطنة «تل منشيه»، فضلاً عن بناء أكثر من 200 وحدة في مستوطنتي «نوفي نحميا».

كما صادق رئيس حكومة الاحتلال، على بناء 400 وحدة استيطانية إضافية في «ايتمار» و«بيت إيل» و«جفعات زئيف»، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وخطط الاحتلال الإسرائيلي، لإغلاق المدخل الرئيس لبلدة «العيزرية» شرق القدس المحتلة، وشق طريق جديد يفصلها عن مستوطنة «معاليه أدوميم» تمهيدا لفصل جنوبي الضفة الغربية المحتلة عن شمالها.