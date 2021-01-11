تامر حسني يستجيب لطلب عروس تمنت حضوره لحفل زفافها: يشرفني

قرر الفنان تامر حسني الاستجابة لطلب إحدي معجباته بحضور حفل زفافها المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة.

وأعاد حسني نشر منشور الفتاة عبر خاصية "ستوري» بتطبيق "انستجرام»، والتي كتبت فيها: "نفسي تحضر فرحي يا تيمو، حلم حياتي، أنا بعشقك من زمان، وده بجد حلم حياتي، أنت مش عارف أنا بجد بحبك ازاي، يارب تشوف الكومنت».

وعلق الفنان علي منشور الفتاة قائلاً: "حلم حياتك أحضر فرحك، طب أنا شوفت تعليقك وموافق أحضر فرحك ويشرفني كمان، ابعتيلي كل بيانات فرحك بعد إذن حضرتك يا عروسة وسلامي للعريس باشا".

وفي سياق مختلف، يجري تامر حسني في الفترة الحالية تحضيرات مكثفة لإحياء حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 يناير إلي 31 يناير الجاري، حيث يُقدم أغنية بعنوان »إرفع إيدك» من كلمات منة القيعي، ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع علي فتح الله.

وأعرب تامر حسني عن فخره بمشاركته في هذا الحدث العالمي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب قائلاً: "تشرفت بإختياري لأكون الواجهه المصريه الفنيه بتقديم الأغنيه الرسميه لكأس العالم لكرة اليد بعنوان ( إرفع إيدك ) و كأس العالم السنه دي بتستضيفه مصر خلال أيام وأيضاً سأتشرف بتقديم حفل الإفتتاح بالصاله المغطاه بإستاد القاهرة".

وأضاف في منشوره: "تم تصوير الأغنية واخترت يشاركني الغناء مطرب الراب الجميل مروان موسى و سأقدم لأول مره صوت جديد مميز هدى الشربيني لغناء الجزء الخاص باللغه الإنجليزية، الكليب من إخراج المخرج الرائع أشرف حمدي و بشكر كل القائمين على العمل و شكر خااص اوي للأستاذ ناصف الأستاذ شريف، الأغنيه من كلمات منه القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع علي فتح الله".