تامر حسني يحيي فرح صديقه ويمنعه من تقبيل العروس: «مش دلوقتي دي خطوبة»

رغم قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمنع الأفراح في الأماكن المغلقة بسبب انتشار جائحة كورونا، أحيا المطرب تامر حسني فرح صديقه الفنان محمد صبري عالم، والذي شارك في دور «صبري سلبة» ضمن أحداث فيلم «مش أنا»، الذي يقوم ببطولته تامر حسني.

وظهر «حسني» وهو يغني بعض أغانيه، بينما اجتمع حوله الحضور ولم يرتدي أي شخص منهم كمامة.

وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو طريف لتامر حسني وهو يمنع العريس «محمد صبري عالم» من تقبيل عروسه قائلًا: «مش دلوقتي يابني دي لسه خطوبة».

ونشر العريس فيديو من الفرح وعلق قائلًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الفيديو ده كله حب.. حبي لحبيبة اللي ربنا عوضني بيها بعد سنين كتير وصعوبات كتير ربنا يقدرني وأسعدك ياحبيبة زي ما سعدتيني ومليتي قلبي بحبك وكبرتيه، وحبي لأخويا وصاحب عمري تامر، رزق ربنا ليا في الدُنيا، ربنا يباركلي فيك ياحبيب قلبي وصاحبي وأخويا وكل عيلتي».

وتابع «بشكر كل من حضر وكل من ساعدني ووقف معايا في اليوم ده وكل الي باركولي من صحاب وأهل قريبين مني أو اللي على السوشيل ميديا، ده كمان حب كبير ورزق ونعمة ربنا يديمها عليا ويقدرني أحافظ عليها»، مضيفًا «ألف حمد وشكر ليك يا رب العالمين على نعمك ورضاك».