تامر حسني ينفي دخوله فيلم سينمائي جديد

نفى المطرب تامر حسني عبر حسابه بـ"فيسبوك" إستعداده لخوض تجربة سينمائية جديده الفتره الحاليه.

وكتب تامر "تصحيحاً لأي أخبار غير صحيحه يتم تداولها، أنا معنديش فيلم تاني بحضره الفتره دي غير فيلم ( مش انا ) اللي خلصته من فتره.. شكراً".

وكان المطرب تامر حسني احيا مؤخرا حفل رأس السنه بمشاركة نانسي عجرم ،وتم تكريمه بلقب نجم العام من قناة «ON»، نظرًا للمجهود الذي قدمه طوال العام.

كما تصدر تامر مؤخرا «تريند» تويتر ويوتيوب في مصر وعدد من الدول العربيه، بعد طرحه أغنيتين في ألبومه الجديد «خليك فولاذي»، وهم «طمعتيني» و«قد الفراق»

وقد إحتفل تامر بالنجاح الذي حققه عبر انستجرام قائلا: «في نهاية رحلة ألبوم خليك فولاذي أحب أقول حاجة مهمة، الحمدلله إني أظهر في الساعات الأولى من إصدار أغنيتين فقط تريند 1 في تويتر بـ25 ألف تويتة، وأتصدر يوتيوب تريند في مصر برقم 1 وكل الوطن العربي وأحقق على يوتيوب عالميًا المركز الـ19 بعد النجمة العالمية چينفرلوبيز، أحب اقول شيء مهم يمس كل إنسان طموح بشكل عام استخدم كل طاقتك لتطويرك، اتعب ومتقلقش من العُمر تقدر في وقت قليل تنجح أكتر حسب انت استهلكت وقتك إزاي، يعني باللي اجتهد اكتر والنتيجة قدامكم والحمد لله انتظروا كليب فولاذي خلال أيام إن شاء الله، وهيكون مزج بين ألبومي و فيلمي القادم «مش أنا»، وانتظروا أيضًا مفاجأه في الـvalentine وانتظروا مفاجأه تالتة من العيار العنيف في الفترة القادمة».

واضاف: «بخصوص إللي بيسألوا على ألبومي هو منزلش غير على أبليكيشن واحد اسمه «deezer»، وأخيرًا بشكر كل صناع ألبوم خليك فولاذي، بجد عيشنا مع بعض رحلة مشرفة كلها نجاح ومواكبة لكل جيل بنعبر عنه، شكرًا لكل الجماهير العظيمة، شكرًا لمتابعيني الغاليين حبايب قلبي».