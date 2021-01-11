مصادر بـ«الأوقاف»: فتح مسجد النور بالعباسية الأربعاء المقبل بعد أسبوعين غلق

كشفت مصادر بـالأوقاف عن توجه الوزراة لفتح مسجد النور بالعباسية، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتمد قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة، بفتح مسجد النور بالعباسية بدءًا من فجر الأربعاء 13 يناير 2021.

حيث أكد القرار على ضرورة التشديد على رواد المسجد، خاصة، وجميع بيوت الله (عز وجل) عامة، بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المُصلى الشخصي لهم، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وكانت الوزارة قررت غلق المسجد قبل أسبوعين، نظرا لعدم التزام بعض المصلين بالإجراءات الاحترازية.

واكدت اللجنة، «أن طاعة الله (عز وجل) لا تُنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق، ومن كان يحب بيوت الله (عز وجل) فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية».

استعدادات الفتح

وبدأت وزارة الأوقاف استعدادتها لفتح مسجد النور، أحد أهم وأكبر المساجد الموجودة في القاهرة الكبري، الذي يمثل صرحا إسلاميا بمنطقة العباسية، بعد غلقه قبل أسبوعين، وتحديدا يوم الثلاثاء 29 ديمسبر 2020، بسبب عدم التزام المصلين بالضوابط الاحترازية التي حددتها وزارة الأوقاف بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في ظل تصاعد أعداد المصابين وتزايد حدة الموجة الثانية للفيروس.

وتعود الواقعة لحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى مسجد النور لأداء صلاة الظهر، فلاحظ مخالفة بعض المصلين لتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي، فقرر عقب أدائه صلاة الظهر غلق المسجد وساحته وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين، وخصم 10 أيام من إمامي المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل به.

15 يوما غلق

وبحسب مصادر لـ«الوطن»، فهناك عمليات تعقيم وتطهير تتم الآن لمسجد النور استعدادا لفتحه، حيث تعقد لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف اجتماعا لبحث فتح المسجد، بعد انتهاء الـ15 يوما مدة العلق غدا، وترفع اللجنة تقريرها للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للتصديق على قرار الفتح.