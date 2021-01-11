تعقيم وتطهير مسجد النور بالعباسية تمهيدا لإعادة فتحه الأربعاء «صور»

بدأت وزارة الأوقاف، استعداداتها النهائية لفتح مسجد النور، بعد غلقه قبل أسبوعين من الآن، وتحديدا يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، بسبب عدم التزام المصلين بالضوابط الاحترازية التي حددتها وزارة الأوقاف، بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في ظل تصاعد أعداد المصابين، وتزايد حدة الموجة الثانية للفيروس.

حيث أكدت مصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتمد قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة، بفتح مسجد النور بالعباسية بدءًا من فجر الأربعاء 13 يناير 2021.

الكمامة والمصلى الشخصي

وأكد القرار ضرورة التشديد على رواد المسجد، خاصة، وجميع بيوت الله (عز وجل) عامة، بالالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المُصلى الشخصي لهم، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وشملت حملة الأوقاف، عمليات تعقيم وتطهير المسجد كذلك التأكيد علي غلق الحمامات وأماكن الوضوء، والتأكيد على توفير الكمامات ومنع دخول أي مصلي دون كمامة كذلك الالتزام بعلامات التباعد وتجنب المصافحة والسلام بالأيدي والعناق، كذلك تواجد امام المسجد والعاملين والمفتش، ومتابعة تنفيذ تطبيقات الوزارة.

غلق المساجد المخالفة

وكانت الوزارة قررت غلق المسجد قبل أسبوعين، نظرا لعدم التزام بعض المصلين بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت اللجنة «أن طاعة الله (عز وجل) لا تُنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق، ومن كان يحب بيوت الله (عز وجل) فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية».

وتعود الواقعة لحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى مسجد النور لأداء صلاة الظهر، فلاحظ مخالفة بعض المصلين لتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي، فقرر عقب أدائه صلاة الظهر غلق المسجد وساحته وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين، وخصم 10 أيام من إمامي المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل به.