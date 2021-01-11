جمال يوسف يعود للتمثيل بـ«لحم غزال» بعد تعافيه من السرطان

تعاقد الفنان جمال يوسف، على المشاركة في بطولة مسلسل «لحم غزال» للمخرج محمد سلامة، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث يُعد هذا العمل عودة لـ«يوسف» للوقوف أمام الكاميرات مجدداً، بعد تعافيه من مرض السرطان قبل أشهر عدة.

وقال يوسف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يصور مشاهد دوره في لبنان حاليا، وتجمعه مشاهد بكل من عمرو عبدالجليل، خالد محمود، لبني ونس، مضيفاً أنه سعيد بالوقوف مجدداً أمام الكاميرات بعد تعافيه من مرض سرطان البلعوم الأنفي، الذي أصابه قبل أشهر عدة.

وأوضح يوسف، أنه يُقدم دوراً مختلفاً عن سابق أدواره، مشيراً إلي تحمسه الشديد لهذه التجربة التي يتمني أن تنال إعجاب الجمهور عند عرضها في الموسم الرمضاني.

وكان جمال يوسف، أجرى 35 جلسة علاج إشعاعي على مدار شهرين، وذلك بعد اكتشاف تورم الغدة اللميفاوية خلف أذنه، ما استلزم خضوعه لأشعة مسح ذري أثبتت إصابته بالسرطان، حيث تسببت جلسات العلاج الإشعاعي في دخوله لغيبوبة لفترة داخل أحد مستشفيات القاهرة، فضلاً عن إصابته بحروق في رقبته والتهابات شديدة في أحباله الصوتية.

ويعكف السيناريست إياد إبراهيم علي كتابة الحلقات الأخيرة من «لحم غزال»، وذلك بعد انتهائه من كتابة 15 حلقة ضمن أحداث العمل، والذي تعود من خلاله غادة عبدالرازق للدراما الشعبية.

ويشارك في بطولة المسلسل عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، شريف سلامة، مي سليم وكوكبة من النجوم، من إنتاج صادق الصباح.

وكانت آخر أعمال غادة عبدالرازق مسلسل «سلطانة المعز» الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركها البطولة كل من محمود عبدالمغني، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، محمد حاتم وكوكبة من النجوم، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير.