يسرا تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إيجابية المسحة الثالثة

أكدت الفنانة يسرا، أنها أجرت مسحة كورونا للمرة الثالثة، بشأن التأكد من مدى إصابتها بالفيروس، لكن ثبتت إيجابيتها.

وقالت يسرا لـ«الوطن»، إنّ حالتها الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا وبدأت في مرحلة التعافي بشكلٍ كبير، كما أنها ما زالت تخضع لبروتوكول العلاج الذي حددته وزارة الصحة، وذلك تحت متابعة الفريق الطبي المُعالج.

وحرصت يسرا، على توجيه الشكر إلى وزارة الصحة، لجهودها الضخمة المُبذولة في أزمة كورونا، وكذلك جمهورها، الذي أعرب عن قلقه بعد إصابتها بالفيروس، وسؤاله الدائم عن تطورات حالتها الصحية.

وكانت يسرا، قد أعربت عن حزنها الشديد لوفاة الكاتب الكبير وحيد حامد أمس، بعد إصابته بأزمة قلبية، كما أنَّها حزنت كثيراً لعدم تمكنها من حضور جنازته بسبب ظروف إصابتها بفيروس كورونا قبل أيام، رغم علاقة الحب والصداقة التي تجمع بينهما.

ويأتي ذلك، بعدما حرصت يسرا على حضور ندوة وحيد حامد، التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته السابقة، في شهر ديسمبر الماضي، كما أنها تأثرت بحديثه وأبكت عليه قائلة، «حضرتك فنان عظيم وشرف كبير المشاركة بأي عمل من أعمالك، لأنه تحتمل رسالة سامية وهدف واضح ».

وبعد وفاته دخلت يسرا في نوبة بكاء داخل منزلها وقالت في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّ رحيل وحيد حامد خسارة كبيرة لن تعوض على المستويين الفني والإنساني، مضيفة أنها لا تملك حاليًا سوى الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

يسرا كانت قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا منذ أيام بعد حضورها عيد ميلاد نيللي كريم، ومن بعدها أعلن عدد من نجوم الفن إصابتهم بفيروس كورونا منهم المنتج جمال العدل، كذلك إصابة والدة زوجة الفنان آسر ياسين ووفاتها، مطالبة الجميع بأن يرتدي الكمامة ويترك مسافة آمنة بينه وبين الذين يتعامل معهم حتي يكون في فترة أمان، خاصة في ظل انتشار الموجة التانية بصورة كبيرة بين عدد كبير من المصابين ومحاولة تخفيف من وطأة المرض علي بداية العام الجديد.