مواقف إنسانية في حياة والدة حسن الرداد: زيارة دور أيتام وتجهيز عرائس

مواقف إنسانية عدّة، كانت صاحبتها السيدة فادية عبد الحميد، والدة الفنان حسن الرداد، ولم ينساها بعض أهالي دمياط، إذ كانت حريصة على التواجد في أنشطة خيرية ومساعدة المحتاجين، ولم يؤثر تواجدها في القاهرة على مساعدة أهالي منطقتها.

ويقول الدكتور أحمد الرداد، ابن عمة والدة حسن الرداد، إنّ الراحلة كانت تداوم على زيارة دور الأيتام الموجودة في دمياط، من وقتٍ لآخر، والتبرع ببعض الهدايا للأطفال، فضلًا عن التبرع بأجهزة عرائس، للفتيات اللواتي يتوقف زفافهن على بعض الأجهزة البسيطة.

وأضاف لـ«الوطن»، أن والدة حسن الرداد، كان لها دورًا بارزًا في فتح ملفات الفساد، داخل دمياط، باعتبارها كانت تعمل في الجهاز المركزي للمُحاسبات، مؤكدًا بقولها: «كل الناس في دمياط بتحبها أوي، وكان لها خير كتير، وفي أغلب الأوقات بتعمل خير في الخفاء».

وكانت والدة الفنان حسن الرداد، فادية عبدالحميد، قد رحلت عن عالمنا مساء أمس السبت، بعد صراع مع المرض، وقد شُيعت الجنازة من مسجد عمرو بن العاص، في دمياط، عقب صلاة العصر، على أن يوارى الجثمان الثرى، في مقابر العائلة.

وعلمت «الوطن» أن والدة حسن الرداد، كانت تُعاني من أزمات صحية خلال العامين الماضيين، ما بين آثار الذبحة الصدرية، فضلًا عن إصابتها بالتهاب الكبدي، وتدهور وظائف الكبد في الأيام الأخيرة، إلى أن دخلت في غيبوبة كبدية، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، داخل أحد مستشفيات القاهرة، أمس السبت.

وكان حسن الرداد، قد نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه بوالدته، وعلق عليها قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. إن شاء الله صلاة الجنازة علي والدتي السيدة فادية الرداد بعد صلاة العصر بمسجد عمرو بن العاص في دمياط يوم الأحد الموافق 10 يناير عام 2021».