«الري» تنتهي من تأهيل وتبطين 723 كيلومترا بالترع في 20 محافظة

قال المهندس محمود سعدي، المشرف على مشروع تبطين وتأهيل الترع بوزارة الموارد المائية والري، ان الإدارات العامة في المحافظات استمرت بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة في متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية، حيث بلغت نسب التنفيذ حتى تاريخه 723 كيلومترا من بين إجمالي أطوال متعاقد عليها للتأهيل بلغت 3664 كيلومترا.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري، تعمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع في 20 محافظة، وذلك بعدما تم حصر جميع الترع المتعبة، التي يوجد بها مشاكل في وصول المياه إلى نهايتها، وتعاني من انهيار جسورها بشكل دائم، لافتا إلى أن إجمالي أطوال هذه الترع، بلغ حوالي سبعة آلاف كيلومتر طولي، التي تحتاج إلى أعمال التأهيل العاجلة، مؤكدا أنه في نهاية نوفمبر الماضي تم الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات الماليه لـ511 عملية لتأهيل الترع بطول حوالي 4400 كيلو متر بقيمة تقديرية حوالي 13.6 مليار جنيه، موزعة على 20 محافظة.

وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن إستراتيجية الموارد المائية والري 2037 وبتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى توفير المياه التي تهدر في باطن الأرض، كما أن المشروع ينهي معاناة المزارعين في نهايات الترع وهو ما يحقق العدالة في التوزيع، كما يشغل المشروع قطاعات كبيرة من العمالة باعتباره مشروع كثيف عمالة ويشغل أيضا الشركات والمقاولين.

وفي سياق آخر، قال المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري، إن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على أملاك الري والنيل، نجحت في تنفيذ 64 قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة للري، وبدائرة الإدارات العامة لحماية النيل ليصبح إجمالي التعديات التي تم إزالتها 57118 حالة منذ إطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 2015.