«المستثمرين»: مصر ستكون قادرة على إنتاج 20 ألف لقاح كورونا في الساعة

قال الدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الصحة باتحاد المستثمرين وعضو مجلس الشيوخ، إنه جرى فصل السلالة المحلية لفيروس كورونا بواسطة المركز القومي للبحوث، وعلى هذا سيجري البدء في إنتاج لقاح فيروس كورونا المعزول محليًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك أكبر مصنع لتصنيع اللقاحات في الشرق الأوسط بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، الذي يعرض عبر شاشة صدى البلد: هذا المصنع يصنع لقاحات بيطرية لكنه قادر على تصنيع لقاحات بشرية، والفرق في السلالة يكون في السلالة، إما فيروس أو بكتيريا تخص الحيوان أو الإنسان.

وتابع أن الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع تتراوح ما بين 18 إلى 20 ألف جرعة في الساعة، وصنعنا أول جرعات أجرينا بها تجارب الحيوانات وانتهينا منها بنجاح ونستعد الآن بعد موافقة هيئة الدواء وقد وافقت بالفعل وجاري إعداد ملف الدواء الخاص بتسجيل هذا اللقاح، وسننتهي منه خلال أيام قليلة لنبدأ بعدها بتصنيع أول 18 ألف لقاح لبدء التجارب الإكلينيكية على الإنسان.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 606 متعافين من كورونا من المستشفيات، بعدما تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وتمّ شفائهم تبعًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليزيد إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 118900 حالة، كما جرى تسجيل 993 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والفحوصات اللازمة التي تقوم الوزارة بإجرائها.