تاج الدين: مصر تجهز مراكز حضارية لتسهيل حصول المواطن على اللقاح

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن مصر تحتوي على 50 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني، وإن هناك خطة لتوريد جرعات أخرى من نفس اللقاح، بالإضافة إلى وجود تعاقد مع مؤسسة «جافي»، لتوريد نحو 20 مليون جرعة لقاح، وذلك في جدول زمني لم يجرى الإعلان عنه حتى الآن، بالإضافة إلى اتفاقات بشأن توريد لقاحات أخرى وكلها معتمدة من بلد المنشأ، وأجريت عليها التجارب الإكلينيكية.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»: «مصادر اللقاحات التي سنحصل عليها مختلفة وستؤدي نفس الغرض بنفس القوة والتأثير الإيجابي، لكن لم يستطع أحد التوصل إلى مدة الحماية من الإصابة بالفيروس، لكن في النهاية، فإن كل الجهات العلمية أكدت على أن هذا اللقاح يقلل حمل الفيروسات في المجتمع وهو ما يؤدي إلى تقليل نسب الإصابة بالمرض».

وتابع: «الوزارة بدأت في عمل تطبيق لكي يسجل الناس عليه للحصول على اللقاح، وبدأت تجهز مراكز حضارية للحصول على اللقاحات، والأولوية للفرق الطبية وكبار السن ومصابي الأمراض المزمنة، وكل من سيحصلون على اللقاح فإنهم سيحصلون على جرعتين وذلك خلال 21 يومًا».

وحول الحالة الصحية للفنانة يسرا وزوجها خالد سليم، قال: «بقوا سلبيين من امبارح، والإعلامي وائل الإبراشي مازال في المستشفى والحالة في حاجة إلى بعض الوقت، وندعي الله عز وجل ان يشفيه».

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة، عن استعداد الوزارة لتوريد لقاح أسترازينيكا لفيروس كورونا بعدما تعتمده هيئة الدواء، لافتًا إلى أن وزارة المالية ستتعاقد على لقاحات كورونا خلال ساعات.