أستاذ اجتماع سياسي: على الإعلام دعم الجهاز المناعي للشعب بدون سطحية

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، إنه منذ سنة 1946، وضعت الأمم المتحدة مفهوم حرية تداول المعلومات في 80 دولة، ولكن بدرجات متفاوتة، والهدف من القانون هو العدالة والحرية والنظام، موضحة أن هناك منطقة معينة لم يعد هناك قدرة لدى الدول على السيطرة عليها، ولذلك أصبحت هناك جهود دولية لإمكانية المحاكمة الدولية لبعض الجهات مثل قناة الجزيرة مثلا.

وأضافت «زكريا» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الإثنين، أن الشخص الأقوى نفسيا هو الشخص الذي لديه جهاز مناعي نفسي قوي، ويجب أن يلعب الإعلام دورا في دعم الجهاز المناعي للشعب، ولا يعالج الأمور بخفة (بسطحية)، وفي بعض الأمور يتم الحديث مع المواطن من أعلى، رغم أن المواطن العادي يمكن أن يعطينا درسا في كافة المواجهات التي خاضها عبر التاريخ.

انتقادات موجهة إلى الإعلام

ولفتت أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، إلى أنها تنتقد الإعلام رغم أنها كانت عضوا في لجنة في المجلس الأعلى للإعلام، مضيفة «هناك مقولة مشهورة تقول إن القانون لا يحمي المغفلين وهي كلمة مشهورة، ولكن حركة التكنولوجيا تدفعنا جميعا إلى قفص الاتهام، لأننا مش عارفين نتصرف في القانون لأننا هنتحول لمغفلين تكنولوجيا، وأنا فاكرة إننا في المجلس القومي للإعلام جبنا ناس من مؤسسة جوجل، وناس يعملون في مجال حقوق الإنسان، وسألناهم: (مرسي أخباره إيه)، وجميعهم أكدوا أن الدولة تحمي حياته، وفيما بعد انتشرت أخبار مخالفة.. وآن الآوان لأن نعيد النظر في التفاصيل وأن ينتبه الناس ثقافيا».

ولفتت إلى أن فيروس الشائعة أخطر من كورونا، وينغرس في الوعي والهوية، واللقاح يبدأ من صياغة الخبر، موضحة أن التواصل الافتراضي على «الفيسبوك» سبب حالة من الصدمة الثقافية للناس، وما بين نشر الأخبار الخاصة على هذه الوسائل، وما بين قيام أعدائنا بتحليل ما ينشر على هذه الوسائل.