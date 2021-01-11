زايد: اللي عنده مشكلة في الأكسجين يروح المستشفى مينفعش يقعد في البيت

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رسالة إلى مرضى كورونا، الذين يحصلون على أسطوانات أكسجين بأسعار عالية، قائلة: «المريض الذي يحتاج إلى أسطوانات أكسجين، فإنه يجب أن يخضع إلى العلاج في المستشفى.. مينفعش يقعد في البيت، الحالات دي بتيجي لنا في الآخر وبتكون منتهية أو بمضاعفات شديدة وعلاجها يتطلب فترة طويلة وفرص شفائها لا تكون كبيرة».

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «on»: «أي حالة تحتاج إلى الأكسجين يجب أن تذهب إلى المستشفى، وإذا كانت نسبة الأكسجين في دمه أقل من 92% فإنه يجب أن يذهب إلى المستشفى مهما كان سنه، وبالتالي فأنا لا أنصح أن يحصل المواطنون على أسطوانات أكسجين في المنزل، لأنهم لا يحتاجون أقل من 10 لترات أكسجين».

وتابعت، أن أكثر من 50% من الوفيات بالمستشفيات توفوا في أول 48 ساعة لأن حالتهم كانت متدهورة ولم يتلقوا العلاج مبكرًا".

نسبة الإشغال في معظم مستشفيات العزل لم تتجاوز 60%

وحول أسرة المستشفيات المتاحة لعلاج مرضى كورونا، قالت وزيرة الصحة والسكان: «لدينا 34 ألف سرير ولا تزيد نسبة الإشغال في معظم مستشفيات العزل عن 60%، وهذه الأسرة لا تشكل أكثر من 35% من أسرة مستشفيات وزارة الصحة، ولم تزد نسبة الإشغال في أعلى مستشفى عزل بالنسبة إلى غرف العناية المركزة على 65%».

وأوضحت أنه ينصح بتوجه المواطنين إلى أقرب مستشفى في المكان الذي يقطنون فيه حال التعرض إلى مضاعفات، مشددة على أن التوزيع عادل في كل المحافظات.

مخزون استراتيجي من الأكسجين يكفي شمال سيناء 3 أسابيع

وأشارت، إلى أنه جرى تخصيص مخزون استراتيجي لمحافظة شمال سيناء بواقع 20 ألف لتر أكسجين وهو ما سيكفي الاستهلاك بمستشفياتها لفترة لا تقل عن 3 أسابيع.