اجتماع لـ«مستقبل وطن» لبحث الأداء الحزبي خلال الدورة البرلمانية الحالية

تعقد الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن اجتماع عاجل الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب لبحث الأداء الحزبي خلال الدورة البرلمانية الحالية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أيضا الترشيحات المتعلقة بانتخابات هيئة مكتب مجلس النواب، وهيئات مكاتب لجانه النوعية.

ويعقد غدا مجلس النواب أولى جلساته في الفصل التشريعي الثاني وهي جلسة إجرائية سيتم فيها أداء القسم من قبل الأعضاء، ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.