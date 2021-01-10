خريطة الأحزاب في برلمان 2021.. «مستقبل وطن» في الصدارة بـ320 عضوا

يستقبل البرلمان النواب المعينيين، اليوم، لاستخراج كارنيهات العضوية لبرلمان 2021، في الوقت الذي استخرج فيه نواب المقاعد الفردية والقائمة كارنيهات العضوية على مدار الأيام الماضية، لتضح خريطة المجلس حيث يمثل في المجلس 14 حزبًا سياسيًا بعدد مقاعد متفاوته تبدأ بحزب الأغلببية «مستقبل وطن» الذي بمثل بنحو 320 نائبًا منهم 4 معينين.

تمثيل الأحزاب بالبرلمان

يمثل حزب «مستقبل وطن» بنحو 320 مقعدًا.

يمثل حزب «الشعب الجمهوري» بنحو 50 مقعدا.

يمثل حزب «الوفد» بنحو 39 مقعدًا.

يمثل حزب «حماة الوطن» بنحو 27 مقعدًا.

يمثل حزب «المؤتمر» بنحو 8 مقاعد.

يمثل حزب «الحرية» بنحو 7 مقاعد.

يمثل حزب «النور» بنحو 11 مقعدًا.

يمثل حزب «التجمع» بنحو 6 مقاعد.

يمثل حزب «مصر الحديثة» بنحو 13 مقعدًا.

يمثل حزب «الإصلاح والتنمية» بنحو 9 مقاعد.

يمثل حزب «المصري الديمقراطي» بنحو 7 مقاعد.

يمثل حزب حزب «العدل» بنحو مقعدين.

يمثل حزب «إرادة جيل» بنحو مقعدين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن قائمة المعينين لمجلس النواب، والتي جاءت بها بعض لنواب الذين لهم انتماءات حزبية ومنهم: حازم إمام لاعب نادي الزمالك وعضو لجنة الرياضة بحزب «مستقبل وطن»، والإعلامية دينا عبدالكريم مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، وأمنية الإعلام بحزب «مستقبل وطن»، والدكتور فخرى الفقى مستشار رئيس صندوق النقد ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب «مستقبل وطن»، وكريم حلمي عضو اللجنة الثلاثية لنقابة الصيادلة وأمين حزب «مستقبل وطن» بمركز مغاغة بالمنيا.

أحزاب تتمكن من تشكيل هيئات برلمانية

أما الاحزاب التي ستتمكن من تشكيل هيئات برلمانية، ستكون هي الأحزاب التي يزيد عدد نوابها عن 10 نواب تحت القبة بحسب اللائحة الداخلية للنواب والتي حددت الحصول على عشرة مقاعد أو أكثر شرطا لتشكيل هيئات برلمانية، مما يعني أنَّه سيكون من حق 5 أحزاب فقط تشكيل هيئات برلمانية وهي كالتالي: «مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري وحزب الوفد وحزب حماة الوطن وحزب مصر الحديثة»، بينما لم تتمكن أحزاب من تشكيل الهيئات البرلمانية وهي: «المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، الحرية المصري، حزب العدل، حزب المؤتمر وحزب النور السلفي».