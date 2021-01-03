وفد «مستقبل وطن» يزور «عزل كورونا» بطور سيناء لدعم الأطقم الطبية

قال السيد عوض، عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، إن المحافظة تُعد أقل المحافظات إصابة بفيروس كورونا، والأقل بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرا إلى أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وافق على تخصيص أربع مستشفيات عزل في دهب وشرم الشيخ وأبورديس ونويبع.

وأشاد بقرار المحافظ، بالتنسيق مع مديرية الصحة، لتحويل مدرسة التمريض بطور سيناء إلى مستشفى عزل لأبناء المدينة، خاصة بعد قرار إخلاء مستشفى الطور العام لسوء حالته الإنشائية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، بمرافقة وفد من حزب «مستقبل وطن» بجنوب سيناء، برئاسة ياسر عرفات، أمين تنظيم الحزب، والنائب سيد عوض، عضو مجلس النواب، حيث تفقدوا أقسام العزل بمدرسة التمريض بطور سيناء، بعد تحويلها لحجر صحي لمرضي كورونا، لمتابعة سير العمل وانتظامه والاطمئنان على كافة التجهزات اللازمة لاستقبال حالات الاشتباه والحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وتقديم الدعم المعنوي للأطقم الطبية ومصابي كورونا.

وقال ياسر عرفات، أمين تنظيم «مستقبل وطن»، إن هذه الزيارة تأتي دعما لجهود الدولة في مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من دور الحزب المجتمعي لدعم المواطن والمنظومة الصحية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، واستكمل وفد الحزب زيارته بتقديم تبرع مالي دعما للأطقم الطبية ومصابي كورونا.

من جانبه، أشاد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، بالمشاركة المجتمعية لحزب «مستقبل وطن» مقدما التحية والتقدير لقيادات الحزب لدعمهم المتواصل للقطاع الصحي على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وافق الأسبوع قبل الماضي علي قرار مديرية الصحة بالمحافظة بتحويل مدرسة التمريض بطور سيناء إلى مستشفى للعزل لعدم وجود مستشفي بالمدينة، مع توفير الخدمة الطبية الخاصة لمرضى كورونا، مثل المسح وسحب العينات في المركز الطبي بالزهراء، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات التي أصدرها رئيس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي للحد من انتشار «كوفيد 19».