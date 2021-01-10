«مستقبل وطن» يوزع 600 بطانية بمبادرة «شتاء دافئ» بكفر الشيخ

وزعت أمانة حزب «مستقبل وطن» بمركز مطوبس بكفر الشيخ، اليوم الأحد، 600 بطانية على الفئات الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة شتاء دافئ، انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، النائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.

وقال الدكتور على أبوشوشة، الأمين المساعد بالمحافظة، إنه تم توزيع 600 بطانية ضمن مبادرة شتاء دافئ التي ينظمها حزب «مستقبل وطن» على مستوى الجمهورية، في إطار مبادرة «حياة كريمة» موضحا أن الحزب سيقوم بتوزيع كميات أخرى من البطاطين بباقي المراكز خلال الفترة القادمة.

وأشارت الدكتورة فريدة عبده، أمين الحزب بمركز مطوبس إلى أنه تم توزيع البطاطين اليوم للفئات الأكثر احتياجا من أهالينا بمدينة مطوبس، بحضور إيهاب المسماري، أمين التنظيم بالمركز، وعدد من قيادات الأمانة، لافتة إلى أنه سيتم توزيع كميات أخرى من البطاطين على أهالينا بقرى مطوبس خلال الأيام القادمة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب «مستقبل وطن» لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في إطار مبادرة «حياة كريمة».

وفي وقت سابق، افتتح جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ونائبه، معرض شتاء دافئ لمدارس إدارة قلين التعليمية، بمدرسة قلين الزراعية، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعلي سلامة، رئيس مجلس مدينة قلين، والدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم.

وضم المعرض 4 آلاف قطعة قماش وألحفة «فايبر»، توزع على الطلاب المنتمين للأسر الفقير ، بالإضافة للطلاب الأيتام، موجها بالتوسع في مساعدة المنتمين للأسر الفقيرة والأشد فقرا، موجها الشكر للطلاب والمعلمين والمعلمات المشاركات في إعداد المعرض.