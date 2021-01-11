نجوى فؤاد: الراقصات الأجانب غيروا طعم الرقص الشرقي

قالت الفنانة الإستعراضية نجوى فؤاد، إن عيد ميلادها سيكون يوم 16 يناير المقبل وليس اليوم كما إنتشر في الوقت الأخير.

وتابعت: "عيد ميلادي 16 يناير حابة أصحح بس معلومة أن عيد ميلادي مش النهارده، وظهري وجعني شوية عشان طوبة ربنا يرفع الوباء ده من علينا وكل ما بنسمع حاجة بيعمل أزمة نفسية علينا وناس رحلت ربنا يرحمهم وأنا قاعدة في السرير ساندة على ملة خشب ومفيش خروجات ومحدش عارف يشوف أصحابه عشان التجمعات ومفيش أي خروج لا في مطعم ولا كوفي شوب ومعايا في البيت بنتين صغار وبنتي الكبيرة التي تبنتها نادية وهي أصبحت عروسة ولا يوجد تزاور في الوقت الحالي".

وأضافت فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دي إم سي المذاع على فضائية دي إم سي وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، "ناس كتير سألوا عليا ونتمنى شفاء الأخت فيفي عبده والحمد لله ربنا يشفيها ويشفي كل مريض، كله سأل عليا والنقيب بتاعنا الدكتور أشرف زكي راجل عظيم ومعاصرناش نقيب بيعمل الحاجات دي كلها وجاتلي حالة نفسية أسبوعين بسبب وفاة هيثم أحمد زكي وشكرا للنقيب اللي عمله معاه".

وواصلت" أنا معتزلة الرقص والإستعراضات بقالي 15 سنة وكل وقت وله أدان والناس كانت بتيجي وتحضر حفلات والرقص كان له صفات تانية ومستوى تاني، ودخل أجانب في النص غيروا من طعم الرقص الشرقي ويمكن ده مزعلني بس كله وقت له ناسه ونجومه وفناينه".

وأوضحت نجوى فؤاد: "للأسف أنا مش عاوزه أكتب مذكراتي وأنا بسرد بنفسي كل شيء في لقاءاتي الصحفية والحوارية ومعنديش حاجة مخبية أنا حياتي كتاب مفتوح مفهاش حاجة غلط وفي نجاحات كتيرة جدا ومواقف تشرف والمشكلة مش مشكلة فلوس اه ما أكيد محتاجة فلوس بس المذاكرات فيهاش جديد لو إتكتبت هما عاوزينها عشان المسلسل ولا أفضل ذلك، في مسلسلات كتيرة إتكتبت عن شخصيات واتعلمت بشكل غير اللي المفروض تتعمل بيه واتقال جزء من الحقيقة بس وأنا رافضة المبدأ نفسه".