«بروفات» لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لكرة اليد

يجري رجال الأمن، «بروفة» على تأمين حفل افتتاح بطولة كأس العالم لليد، المقامة في مصر 2021، وتأمين كل مباريات البطولة، وذلك بالملاعب التي ستقام عليها البطولة، بعدما أنهى رجال الأمن، استعدادتهم لتأمين حفل الافتتاح لبطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021، بعد غدًا الأربعاء، وتأمين كل مباريات البطولة، من خلال المجموعة الأفريقية التي تتولى تأمين البطولة بالكامل.

وزير الرياضة يشيد بجهود الأمن

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالجهد الكبير الذي تبذله الأفريقية للأمن والحراسة، في تنظيم وتأمين مختلف البطولات الرياضية، والأحداث المختلفة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك علي هامش تفقده لآخر الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة اليد، التي ستقام في الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه «الافريقية للأمن والحراسة»، كأحد مكتسبات الإدارة المصرية، بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر مطلع العام 2019، كما أكد أن تأمين البطولة، يتم من خلال الاعتماد على مجموعة متميزة من الشباب الجامعي، الذين يتم اختيارهم بعناية، وتدريبهم وفق أحدث البرامج التأهيلية، من خلال مجموعة متخصصة من الخبراء، بالتعاون مع الجهات الأمنية.

يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة اليد، تقام في الفترة من 13 حتى 31 من يناير الجاري، ويتنافس بها 32 منتخبا، وتجري المنافسات على الصالات المغطاة باستاد القاهرة ومدينة برج العرب ومدينة السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة.