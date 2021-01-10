مطار القاهرة يستقبل الوفد الإعلامي المشارك في بطولة كأس العالم لليد

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، وفدا ضم 26 إعلاميًا من مختلف الجنسيات، للمشاركة في تغطية بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والمقامة في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، مع اتخاذ كل التدابير اللزمة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة ضيوف مصر.

مطار القاهرة الدولي يستقبل وفد إعلامي للمشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الوفد الإعلامي وصل على متن طائرة لوفتهانزا، وقام فريق من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير ادارة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، بإنهاء إجراءات وصول الوفد الإعلامي، وتم فحصهم طبيا وإجراء المسحة الطبية، تحت إشراف أطباء الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، حيث يتم عمل مسحات طبية لكل الشخصيات والوفود التي وصلت المطار.

المطار يواصل استقبال الوفود المشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد

واستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم 60 شخصية من جنسيات مختلفة، تابعين للحكام، وشركات البث، والاتحاد الدولي لكرة اليد، ومتخصصين في الكشف على المنشطات.

الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 في مقدمة مستقبلي الوفود المشاركة

وقامت سلطات المطار باستقبالهم وإنهاء إجراءات وصولهم بصالة 4 المخصصة للبطولة، وذلك تحت إشراف الملاح أشرف حافظ مدير مبني الركاب رقم 1.

تعرف على تفاصيل وصول 5 فرق دولية تصل القاهرة صباح الغد

كانت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي ، كشفت عن وصول 5 منتخبات لكرة اليد من عدة دول مختلفة، للمشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في مصر في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والحفاظ على سلامة ضيوف مصر.

وأكدت المصادر، أنه من المنتظر وصول بعثة منتخب الأرجنتين وعددهم 26 راكبا قادمين على متن الطائرة التركية رقم 692، ومنتخب بيلا روسيا على الخطوط الأوكرانية رحلة رقم 397، وتقل على متنها 27 راكبا ، كما يصل منتخب الكونغو الديمقراطية على مجموعتين وعددهم 25 راكبا، وتصل المجموعة الأولى على رحلات الطيران الإثيوبية قادمة من أديس أبابا رحلة رقم 452 ، والثانية تصل على متن الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران رقم 800 قادمة من باريس.

قيادات الحجر الصحي تواصل استقبال المشاركين ببطولة كرة اليد للرجال

وتصل كلا من منتخبات ايسلندا وعددهم 30 راكبا، ومنتخب البرتغال على متن رحلة مصر للطيران رقم 760 وعددهم 31 لاعبا.

أتوبيسات معقمة لنقل المشاركين بالبطولة من مطار القاهرة

وتم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، حيث تم تنظيم دخول الأتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع والجثماين، لإحضار اللاعبين من على متن الطائرة.