ريهام سعيد تتهم سيد علي بالطعن في عرضها بشكوى رسمية لنقابة الإعلاميين

تقدمت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا الخير، على قناة النهار، بشكوى رسمية لنقابة الإعلاميين ضد سيد علي مقدم برنامج حضرة المواطن بقناة الحدث اليوم، حيث اتهمت الأخير بأنه وجه لها سبا وقذفا وطعنا في الأعراض.

سب وقذف

وقالت ريهام سعيد في شكواها التي حصلت عليها «الوطن» إنها فوجئت بسيد علي يخرج في برنامجه على شاشة الحدث اليوم ويوجه عبارات تعد سبا وقذفا وطعنا في الأعراض وتهديد ووعيد للشاكية.

وتضمنت الشكوى اتهام سيد علي بتناول الحياه الشخصية لريهام سعيد وادعى أنها كانت مخطوبة لجواهرجي وطلبت منه نشر المشاكل في جريدة الأهرام لأنه كان مسئولا بالجريدة وأرفقت cd مدمجة تؤكد صحة كلامها.

وتابعت ريها سعيد في شكواها: «بالإضافة للعديد من المخالفات والعبارات في حلقات سابقة ولاحقة دأب فيها على توجيه الإهانات المستمرة ومنها مثلا آخر فيديو مرفق مع الشكوى قال فيه: إن هناك بنت اسمها ريهام سعيد، مما يعد إهانة لشخصها وقرر أنه يعرف الكثير من الأسرار عنها لو ظهرت لسببت فضائح للشاكية، وهذا قليل من كثير من وجهة نظر ريهام سعيد فعله سيد علي في برنامجه ضدها».

نص الشكوى

جريمة يعاقب عليها القانون

واختتمت ريهام سعيد شكواها قائلة إن ما بدر من المشكو في حقه يعد جريمة تعاقب عليها المادة 308 من قانون العقوبات والماده 171 والمواد 179و181و182و303و306 و307 من قانون العقوبات بالإضافة إلى أن هذه تعتبر مخالفات صريحة من الناحية المهنية وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.