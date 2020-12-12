فيديو.. ريهام سعيد ترقص على أغنية مهرجانات: "ربنا عاوزنا نتبسط"

نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من كواليس تصوير مسلسل "وادي جن" الذي تشارك فيه، وظهرت ريهام سعيد وهي ترقص على إحدى أغنيات المهرجانات، مؤكدة أن كلمات الأغنية جاءت على الجرح على حد قولها.

وفي نهاية مقطع الفيديو قالت ريهام سعيد: "واحدة بعتتلي بتقولي عودي إلى الله، تفتكري لو أنا مش بتاعة ربنا مكانش ربنا سترها معايا كدة وأنا عندي مليون ألف حد عايز يوقعني، عندكم إنتم الانبساط يبقي ضد ربنا كدة على طول، لا هو ربنا عايزنا نتبسط".

وأضافت ريهام سعيد: "ما نغتابش بس وما نشتمش ومنتكلمش على حد ومانأذيش حد، انا عايزاكم تتابعوا المسلسل ده بنصور المسلسل دلوقتي في آخر يومين تقريبا، استنونا".

ريهام سعيد بعد عودة بث برنامجها: "الحمد لله"

ويوم الأربعاء الماضي، نشرت ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، بعد إعلان بث برنامجها "صبايا الخير" مرة أخرى، وذلك بعد الأزمة التي واجهتها بسبب الحلقة الخاصة بصيد الثعالب، والتي كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد اتخذ قرار بوقف عرض البرنامج بسببها.

وبعد ذلك قرر المجلس الموافقة على إعادة بث برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه ريهام سعيد على فضائية قناة "النهار"، وألزمها بالاعتذار للجمهور في أولى حلقات البرنامج بعد إعادة البث عن ما تم التحقيق بشأنه، لتكتب ريهام سعيد تعليقا على الصورة قائلة: " "كل شيء يحدث لسبب وجيه.. كن سعيدًا.. الحمد لله".

ريهام سعيد تشارك جمهورها صورة من كواليس وادي جن

وعلى جانب آخر حرصت ريهام سعيد على مشاركة جمهورها بصور من كواليس تصوير مسلسل "وادي الجن" خلال الشهر الماضي، عبر خاصية "ستوري"، وذلك عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" والذي تشارك في بطولته ريهام سعيد.

ومسلسل "وادي الجن" من إخراج حسام الجوهري، وتأليف محمد هشام عبية، الذي سبق له تأليف مسلسل "زودياك" عام 2019 من إنتاج "ڤيو"، إلى جانب كل من منة إكرام وعمر خالد، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من المواهب العربية القديرة والصاعدة من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، وهو من بطولة يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إلى جانب كل من خالد كمال، وريهام سعيد، ومحسن منصور، ورؤى شنوحة، وهنا داود، وحسن مالك، وسينثيا خليفة، وعبدالرحمن اليماني، وفراس سعيد.