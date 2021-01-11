تصادم 3 سيارات في شارع إسكندرية بمطروح: تحطم كشك مرور

وقع حادث تصادم، مساء اليوم، بين 3 سيارات، أمام مستشفى مطروح العام، بشارع إسكندرية، ما أسفر عن تحطم كشك مرور بالمنطقة وإصابة جندي به.

وتبين أن الحادث بين سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل، وذلك في إشارة المرور الكائنة بشارع إسكندرية، بتقاطعه مع مدخل مدينة مرسى مطروح الشرقي القادم من المطلع والساعة، حيث اصطدمت السيارات الثلاثة مع بعضها البعض، وبعضها اصطدم بكشك المرور، الذي تحطم تماما، وأدى إلى إصابة جندي مرور بعد اصطدام احد السيارات به.

وانتقلت الشرطة إلى موقع الحادث وجارِ التعرف على ملابسات وقوعه.